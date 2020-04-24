Bursa'da pandemi bu merkezde yönetiliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bursa'da pandemi bu merkezde yönetiliyor

İHA

Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, koronavirüsle il genelinde yürütülen mücadeleyi Acil Kriz Merkezi'nde titizlikle sürdürdüklerini belirtti.

Bursa'da pandemi bu merkezde yönetiliyor

Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, koronavirüsle il genelinde yürütülen mücadeleyi Acil Kriz Merkezi’nde titizlikle sürdürdüklerini belirtti.
Yeni tip koronavirüsün (Kovid19) ülke genelinde görüldüğü andan itibaren Bursa Sağlık Müdürlüğü bünyesinde İl Pandemi Planı kapsamında oluşturulan operasyon merkezini de içeren Acil Kriz Merkezi, Bursa’daki salgınla mücadelede kilit rol oynuyor. İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde bulunan Halk Sağlığı Hizmetleri, Kamu Hastaneleri Hizmetleri, Acil Sağlık Hizmetleri, Sağlık Hizmetleri ve Tıbbi Cihaz, Destek ve Personel Hizmetleri başkanlıkları ve bağlı birim temsilcilerinin yer aldığı merkez, sahadan gelen verilen toplanmasının yanı sıra, sahada yer alan personele Sağlık Bakanlığı’ndan gelen talimatların iletilmesi ve Pandemi ile mücadele sürecinin interaktif bir şekilde yürütülmesini sağlıyor.
Merkezin işleyişi ile ilgili bilgiler veren Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, “7 gün 24 saat görev yapan merkezde, Bakanlığımızdan gelen talimatlar sahaya iletilerek, sahadan gelen sorular da cevaplandırılırken, İl Pandemi ve Hıfzıssıhha Kurullarında görüşülecek sağlıkla ilgili gündemlerin hazırlığına da çalışmaktadır. Ayrıca kriz masası bünyesinde oluşturulan vatandaş ve sağlık personeli psikososyal destek hatlarına ve 17 ilçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan filyasyon ekiplerine merkez tarafından her türlü bilimsel ve lojistik destek sağlanıyor. Yine bu kapsamda Müdürlüğümüz ve bağlı 17 İlçe Sağlık Müdürlükleri Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi bünyesinde bulunan Filyasyon ekipleri Şubat ayı itibariyle güçlendirildi. Bunun yanında filyasyon ekiplerine yeni görevlendirilenlerin personellerin de eğitimleri tamamlandı” dedi.
Sabah ve akşam olmak üzere tüm birim temsilcilerinin katılımı ile yapılan toplantılarda, yapılan testler ve testler içerisinde pozitif çıkan vakaların dağılımının değerlendirildiğini kaydeden Uzm. Dr. Kaşıkcı, açıklamalarına şöyle devam etti;
“Bu verilerin ilimizde ilçe ilçe analizini yapıp; Türkiye verileri ile karşılaştırıyoruz. Bu çalışma bize il genelinde alınacak tedbirler ve yapılması gerekenlerin belirlemesinde büyük katkı sağlıyor. Örneğin ilçelerimizde çıkan vakaların; ev, işyeri veya ortak alan temasına göre analizleri yapıyoruz. İş yerlerini, fabrikaları ziyaret eden ekiplerden gelen geri dönüşlere göre işyerleri için yapılacak, düzenlemelerde yine kriz masamızda değerlendirilmektedir. Günlük durumu her akşam Sayın Valimizle de paylaşıyor, talimatlarını alıyoruz” dedi.
Merkezde hastanelerden gelen verilerin toplandığını dile getiren Uzm. Dr. Kaşıkcı, “Servislerde ve özelliklerde yoğun bakımlarda yatan hastaların günlük klinik durumları, tedavileri, mekanik ventilasyon ihtiyacı olup, olmadığı yakından izlenmektedir. Hastaların tedavilerinin tam ve eksiksiz yapılabilmesi için gereken her türlü medikal ve ilaç desteği planlanıp, temini yönünde çalışmalar yapılıyor. Ayrıca tedavisi başlanıp, tıbbi durumu uygun olduğu için hekim tarafından evde takip edilen hastalarla ilgili durum değerlendirmeleri yapılmaktadır. Personellerin nöbet sonrası kalacakları yerlerin planlanması, kişisel koruyucu ekipmanlar dâhil her türlü lojistik hizmetlerde buradan koordine ediliyor” şeklinde konuştu.
112 güçlendirildi
Kovid19 pandemisinde, sahada artan vak'a sayısından dolayı 3 yeni 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu açıldığı bilgisini veren Uzm. Dr. Kaşıkcı, “Yine 112 acil çağrı merkezindeki çağrı sayı artışlarina bağlı olarak, çağrı karşılayıcı ekstra personel görevlendirmesi yapıldı. 112 acil çağrı merkezinde, acil sağlık hizmetine ek olarak sağlık danışmanlığı için de ekstra personel görevlendirilmesi yapıldı, Acil Müdahale çadırları 4 hastanemize kuruldu” bilgilerini verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mustafakemalpaşa Belediyesi kapı kapı dolaşıp ücretsiz maske dağıtıyor
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa Belediyesi kapı kapı dolaşıp ...
(Görüntülü) Binlerce turistin ziyaret ettiği 6 asırlık çınar, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Binlerce turistin ziyaret ettiği 6 ...
Sokağa çıkma yasağı fırsata döndü
YEREL HABERLER Sokağa çıkma yasağı fırsata döndü
Ziyaretçilerin akınına uğrayan 6 asırlık çınarın çevresi korona nedeniyle boş kaldı
YEREL HABERLER Ziyaretçilerin akınına uğrayan 6 asırlık çınarın ...
Başkan Dündar’dan ramazan mesajı
YEREL HABERLER Başkan Dündar’dan ramazan mesajı
Sağlık çalışanlarının ilk sahuru Büyükşehir’den
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarının ilk sahuru Büyükşehir’den
Jandarmadan kaçan otomobil cephanelik gibi çıktı Jandarmadan kaçan şüphelilere 11 bin lira ceza
YEREL HABERLER Jandarmadan kaçan otomobil cephanelik gibi ...
Markete gittiğini söyleyen sürücüye 3 bin 150 lira ceza
YEREL HABERLER Markete gittiğini söyleyen sürücüye 3 bin 150 lira ...
Dünya markası Marmarabirlik Marmarabirlik reklam filminde, üretici ile tüketici buluştu Marmarabirlik’in yeni reklam filmi yayında
YEREL HABERLER Dünya markası Marmarabirlik Marmarabirlik reklam ...
Ramazan'ın ilk cumasında camiler mahzun kaldı
YEREL HABERLER Ramazan'ın ilk cumasında camiler mahzun kaldı
Yeni olanı çaldı, eski olanı dönüp geri aldı
YEREL HABERLER Yeni olanı çaldı, eski olanı dönüp geri aldı
(Görüntülü) Tartıştığı eşini otomobilde bacağından bıçakladı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Tartıştığı eşini otomobilde bacağından ...
Tofaş'tan ücretsiz araç dezenfeksiyonu hizmeti
YEREL HABERLER Tofaş'tan ücretsiz araç dezenfeksiyonu hizmeti
Kendilerine serbest olduğunu savundu, cezayı yedi
YEREL HABERLER Kendilerine serbest olduğunu savundu, cezayı yedi
Tartıştığı eşini otomobilde bacağından bıçakladı
YEREL HABERLER Tartıştığı eşini otomobilde bacağından bıçakladı
Bursa'da "insanlık ölmemiş" dedirten olay Para ve altın dolu çantasını kaybeden teyzenin duaları kabul oldu, bir vatandaş yolda bulduğu çantayı sahibine ulaştırdı
YEREL HABERLER Bursa'da "insanlık ölmemiş" dedirten olay Para ve ...
Polisin hayvan sevgisi
YEREL HABERLER Polisin hayvan sevgisi
Yaşlı teyzenin devlete duası dinleyenleri duygulandırdı
YEREL HABERLER Yaşlı teyzenin devlete duası dinleyenleri ...
Alinur Aktaş'dan duygulandıran Ramazan klibi
YEREL HABERLER Alinur Aktaş'dan duygulandıran Ramazan klibi
BTSO Başkanı Burkay, DOSABSİAD’ın toplantısına katıldı
YEREL HABERLER BTSO Başkanı Burkay, DOSABSİAD’ın toplantısına ...
(Görüntülü) Hastanedeki 5 günlük bebeğe anne sütünü polis götürdü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Hastanedeki 5 günlük bebeğe anne sütünü ...
Korona virüs tedbirleri nedeniyle sade kutlama
YEREL HABERLER Korona virüs tedbirleri nedeniyle sade kutlama
Yargıtay: Kıdemli işçinin istifası hayatın olağan akışına ters Yargıtay, işverenin o bahanesine geçit vermedi
YEREL HABERLER Yargıtay: Kıdemli işçinin istifası hayatın olağan ...
Hastanedeki 5 günlük bebeğe, annesinin sütünü polis götürdü
YEREL HABERLER Hastanedeki 5 günlük bebeğe, annesinin sütünü polis ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X