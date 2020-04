Bursa'da pandemi bu merkezde yönetiliyor

Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, koronavirüsle il genelinde yürütülen mücadeleyi Acil Kriz Merkezi’nde titizlikle sürdürdüklerini belirtti.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid19) ülke genelinde görüldüğü andan itibaren Bursa Sağlık Müdürlüğü bünyesinde İl Pandemi Planı kapsamında oluşturulan operasyon merkezini de içeren Acil Kriz Merkezi, Bursa’daki salgınla mücadelede kilit rol oynuyor. İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde bulunan Halk Sağlığı Hizmetleri, Kamu Hastaneleri Hizmetleri, Acil Sağlık Hizmetleri, Sağlık Hizmetleri ve Tıbbi Cihaz, Destek ve Personel Hizmetleri başkanlıkları ve bağlı birim temsilcilerinin yer aldığı merkez, sahadan gelen verilen toplanmasının yanı sıra, sahada yer alan personele Sağlık Bakanlığı’ndan gelen talimatların iletilmesi ve Pandemi ile mücadele sürecinin interaktif bir şekilde yürütülmesini sağlıyor.

Merkezin işleyişi ile ilgili bilgiler veren Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, “7 gün 24 saat görev yapan merkezde, Bakanlığımızdan gelen talimatlar sahaya iletilerek, sahadan gelen sorular da cevaplandırılırken, İl Pandemi ve Hıfzıssıhha Kurullarında görüşülecek sağlıkla ilgili gündemlerin hazırlığına da çalışmaktadır. Ayrıca kriz masası bünyesinde oluşturulan vatandaş ve sağlık personeli psikososyal destek hatlarına ve 17 ilçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan filyasyon ekiplerine merkez tarafından her türlü bilimsel ve lojistik destek sağlanıyor. Yine bu kapsamda Müdürlüğümüz ve bağlı 17 İlçe Sağlık Müdürlükleri Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi bünyesinde bulunan Filyasyon ekipleri Şubat ayı itibariyle güçlendirildi. Bunun yanında filyasyon ekiplerine yeni görevlendirilenlerin personellerin de eğitimleri tamamlandı” dedi.

Sabah ve akşam olmak üzere tüm birim temsilcilerinin katılımı ile yapılan toplantılarda, yapılan testler ve testler içerisinde pozitif çıkan vakaların dağılımının değerlendirildiğini kaydeden Uzm. Dr. Kaşıkcı, açıklamalarına şöyle devam etti;

“Bu verilerin ilimizde ilçe ilçe analizini yapıp; Türkiye verileri ile karşılaştırıyoruz. Bu çalışma bize il genelinde alınacak tedbirler ve yapılması gerekenlerin belirlemesinde büyük katkı sağlıyor. Örneğin ilçelerimizde çıkan vakaların; ev, işyeri veya ortak alan temasına göre analizleri yapıyoruz. İş yerlerini, fabrikaları ziyaret eden ekiplerden gelen geri dönüşlere göre işyerleri için yapılacak, düzenlemelerde yine kriz masamızda değerlendirilmektedir. Günlük durumu her akşam Sayın Valimizle de paylaşıyor, talimatlarını alıyoruz” dedi.

Merkezde hastanelerden gelen verilerin toplandığını dile getiren Uzm. Dr. Kaşıkcı, “Servislerde ve özelliklerde yoğun bakımlarda yatan hastaların günlük klinik durumları, tedavileri, mekanik ventilasyon ihtiyacı olup, olmadığı yakından izlenmektedir. Hastaların tedavilerinin tam ve eksiksiz yapılabilmesi için gereken her türlü medikal ve ilaç desteği planlanıp, temini yönünde çalışmalar yapılıyor. Ayrıca tedavisi başlanıp, tıbbi durumu uygun olduğu için hekim tarafından evde takip edilen hastalarla ilgili durum değerlendirmeleri yapılmaktadır. Personellerin nöbet sonrası kalacakları yerlerin planlanması, kişisel koruyucu ekipmanlar dâhil her türlü lojistik hizmetlerde buradan koordine ediliyor” şeklinde konuştu.

112 güçlendirildi

Kovid19 pandemisinde, sahada artan vak'a sayısından dolayı 3 yeni 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu açıldığı bilgisini veren Uzm. Dr. Kaşıkcı, “Yine 112 acil çağrı merkezindeki çağrı sayı artışlarina bağlı olarak, çağrı karşılayıcı ekstra personel görevlendirmesi yapıldı. 112 acil çağrı merkezinde, acil sağlık hizmetine ek olarak sağlık danışmanlığı için de ekstra personel görevlendirilmesi yapıldı, Acil Müdahale çadırları 4 hastanemize kuruldu” bilgilerini verdi.

