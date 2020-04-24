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Mustafakemalpaşa Belediyesi kapı kapı dolaşıp ücretsiz maske dağıtıyor

İHA

Mustafakemalpaşa Belediyesi, kendi atölyelerinde kendi imkanlarıyla ürettiği maskeleri kapı kapı dolaşarak ücretsiz olarak dağıtıyor.

Mustafakemalpaşa Belediyesi kapı kapı dolaşıp ücretsiz maske dağıtıyor

Mustafakemalpaşa Belediyesi, kendi atölyelerinde kendi imkanlarıyla ürettiği maskeleri kapı kapı dolaşarak ücretsiz olarak dağıtıyor.
Yeni tip korona virüs (covid19) salgını ile mücadele kapsamında ilk andan itibaren etkin ve karalı bir çalışma yürüten Mustafakemalpaşa Belediyesi, Uğur Böceği Kültür Merkezinde kurs öğretmenleri, belediye personeli ve gönüllülerin ürettiği maskeleri Mustafakemalpaşalılara ulaştırıyor.
Belediyenin kendi imkanlarıyla hijyen kurallarına uygun şekilde üretip ambalajladığı maskeleri yine belediyenin mobil saha ekipleri tarafından vatandaşlara kapılarında teslim ediliyor. Araçlarla birlikte mahallelere dağılan ekipler hazırlanan maskeleri mesai mefhumu gözetmeksizin tüm vatandaşlara ulaştırana kadar dağıtımı sürdürecek.
Maske dağıtımında görevli personel ile toplantı yapan Belediye Başkanı Mehmet Kanar, bir çok belediyenin bu konuda yetersiz kaldığını belirterek bazı belediyelere de destek noktasında yardımcı olunduğunu söyledi. Başkan Kanar, salgının görüldüğü andan itibaren bulaşı önlemek için gerekli tüm tedbirlerin alındığını ifade ederek dezenfekte çalışmalarından dezenfeksiyon tünellerine maske üretiminden ücretsiz dağıtımına kadar bir çok alanda çalışmalar yapıldığını ve salgınla mücadelede iyi konumda olunduğunu kaydetti.
Maskeler en ücra köşeye ulaşacak
Diğer haftalarda olduğu gibi bu haftada 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinde bulunan vatandaşlarımız için 112 vefa destek gurubumuz hizmet vermeyi sürdürüyor diyen Başkan Mehmet Kanar, "Halkımızın sağlığı her şeyden önemli. Bugün de hiçbir haneyi atlamaksızın en ücra köşeye kadar ev ev maske dağıtıyoruz. Sokağa çıkma kısıtlaması son bulduğunda kimse maskesiz sokağa çıkmasın diye ilçe halkımızın tamamına ulaşmayı hedefliyoruz. Mustafakemalpaşa'da hiç kimseyi maskesiz bırakmayacağız. İhtiyaç sahiplerine yardımlarımız devam edecek. Halkımızdan tek isteğim kurallara uysunlar, evlerinde kalsınlar, biz korona virüsünü beraber yeneceğiz inşallah" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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