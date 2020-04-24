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Osmangazi’den 5 noktada sıcak yemek dağıtımı

İHA

Osmangazi Belediyesi, ramazan münasebetiyle 5 mahallede ihtiyaç sahipleri için sıcak yemek dağıtımına başladı.

Osmangazi’den 5 noktada sıcak yemek dağıtımı

Osmangazi Belediyesi, ramazan münasebetiyle 5 mahallede ihtiyaç sahipleri için sıcak yemek dağıtımına başladı.
"Ramazanın bereketini paylaşıyoruz" sloganı ile Elmasbahçeler Otoparkı, Soğanlı Kültür Merkezi, Eskici Mehmet Dede Aş Evi, Somuncu Baba Evi ve Sakarya Kimsesizler Aş Evi'nde 3 çeşit yemek ve somun ekmek dağıtımına başlayan Osmangazi Belediyesi, sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde ise sadece ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü yalnız yaşayan ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların evlerine yemek götürecek.
Sokağa çıkma yasağının olmadığı günlerde, 5 merkezde yemek dağıtımın 17.00 ve 18.00 saatleri arasında olacağını açıklayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Bu ramazan, gönül sofralarında buluşuyor, kardeş payı yapıyoruz. Ramazanın bereketini birlikte paylaşıyoruz. Rabbim, rızkımızı genişletsin, sofralarımızı bereketlendirsin, tuttuğumuz oruçları ve ettiğimiz duaları kabul etsin" dedi.
Başkan Mustafa Dündar, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için erzak yardımlarının aralıksız olarak sürdüğünü belirtti.

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