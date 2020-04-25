Temizlik işçisi, yerdeki Türk bayrağını alıp, öperek cebine koydu

<br>Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa), (DHA)BURSA´nın Gemlik ilçesinde belediyede temizlik personeli olarak çalışan Turgut Bayrakdar (37), kamyonunu durdurup yerde gördüğü Türk bayrağını aldı. Bayrağı öperek, ceketinin cebine koyan Bayrakdar´ın bu hareketi, arkadaşı tarafından cep telefonuyla görüntülendi.<br>Gemlik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü´nde çalışan Turgut Bayrakdar, iş arkadaşları ile sokaklarda dezenfeksiyon çalışması yaptı. Bayrakdar, Hamidiye Mahallesi Hürriyet Caddesi´nden geçerken yerde Türk bayrağı gördü. Aracı durdurup inen Bayrakdar, bayrağı alıp, öptükten sonra cebine koydu. Bayrakdar´ın bu hareketi, sokaklardaki temizlik çalışmalarını kaydeden iş arkadaşının cep telefonuna yansıdı.<br>Caddede temizlik çalışması yaptıkları sırada arkadaşı tarafından görüntülendiğini belirten Turgut Bayrakdar, "Biz Türk bayrağını her zaman kalbimizde taşırız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT<br>2020-04-25 14:28:52<br>
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