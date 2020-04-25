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YORUM KURALLARINI OKUDUM

İş dünyası bilgiye ulaşmak için sınır tanımıyor

İHA

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) ile Türkiye Genç İşadamları Derneği (TUGİAD) Bursa Şubesi üyeleri, yeni yatırım olanaklarını ve dünyadaki teknolojik gelişmeleri video konferans teknolojisini kullanarak konunun uzmanından dinlediler. İş insanları dünya düzenine uyum sağlamanın da ötesinde, 'nasıl bir adım öne geçeriz' sorusunun da cevabını aradılar.

İş dünyası bilgiye ulaşmak için sınır tanımıyor

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) ile Türkiye Genç İşadamları Derneği (TUGİAD) Bursa Şubesi üyeleri, yeni yatırım olanaklarını ve dünyadaki teknolojik gelişmeleri video konferans teknolojisini kullanarak konunun uzmanından dinlediler. İş insanları dünya düzenine uyum sağlamanın da ötesinde, ‘nasıl bir adım öne geçeriz’ sorusunun da cevabını aradılar.
Blok zinciri uzmanı Turan Almammadov, Azerbaycan'dan görüntülü programla bağlanarak, webinar (internet semineri) düzenledi. İnteraktif bir ortamda gerçekleşen seminerde, blok zinciri ve 5G uyumlanma süreci üzerinde duruldu, yatırım tüyoları üzerinde değerlendirmede bulunuldu. Bu arada toplantıyı takip eden DOSABSİAD ve TUGİAD Bursa Şubesi üyelerinden bazıları ise seminer sırasında bu konuda yatırım yaptıklarını belirttiler.
Turan Almammadov, seminerde, kripto paraların blok zinciri teknolojisinin temelinde çalışan bir kod parçası olduğunu söyledi. "Yani ikisi aynı şeyler" diyen Almammadov, kripto paraların var olması için blok zinciri teknolojisinin gerekli olduğunu ancak bu teknolojinin pek çok alanda kullanılabileceğini ifade etti. Seçim, sağlık, sosyal yardımlar, ağ ve veri ile oyun sektöründe blok zinciri teknolojisinin kullanıldığını anlatan Almammadov, "Dünyada veri saklamanın birden fazla yönü vardır. Nasıl ki kendi ağımızı 1'den fazla yerde tutabiliyorsak arka tarafta da verileri saklamanın bir kaç türü vardır. Blok zinciri aslında bir tür veri saklama teknolojisidir" dedi.
Blok zinciri teknolojisinde, yüklenen veri ve bilgilerin birden fazla kontrol edilebildiğine işaret eden Almammadov, bu teknolojide yüklenen bir verinin, bilginin silinebilmesi veya değiştirilebilmesinin diğer kullanıcıların onayıyla mümkün olabileceğini kaydetti. Dünyada 6 tane kripto para ve blok zinciri teknolojisi bulunduğunu ifade etti. Almammadov, dünyadaki hiçbir paranın karşılığının bulunmadığını, bu değeri devletlerin kendilerinin belirlediğini vurguladı. Dünyada 4 binin üzerinde kripto para projesinin bulunduğuna işaret eden Almammadov, bu alanda milyar dolarlık yatırımlar yapıldığını ayrıca dünyanın heryerinde kripto para almanın legal olduğunun altını çizdi.
Kripto para kazancının vergilendirilmesi
Turan Almammadov, "Kripto paraya yatırım yapıldığında bir kazanç ortaya çıkıyor. Bu kazancın vergilendirilmesi nasıl yapılıyor?" sorusunu ise, "Örnek vereyim, 3 bin dolara kripto para aldınız ve 20 bin dolara çıktı. Paranızı çekerken vergi isteme hakkı sadece ABD'de var. Nedeni ise, alışveriş yaparken devletin size güvenli ortam sağlaması lazım. Yani size lisans vermesi lazım. Avrupa'daki borsaların yüzde 90'ında, Türkiye'dekilerin ise tamamında lisans yok. Yani devlet güvenli ortam sağlamadığı için vergi alma hakkına da sahip olmuyor. Ancak Türkiye'de ve Azarbeycan'da da son dönemde bu alanda çalışmalar var" yanıtını verdi. "Yatırım öneriniz var mı?" sorusu üzerine ise Almammadov, "Ben bunu söyleme yetkisine sahip değilim ama iyi araştırın. Ancak iyi bir araştırma sonucu yapılacak yatırımın, ev ve arsaya yapılacak yatırımdan daha iyi getirisinin olacağını söyleyebilirim" değerlendirmesinde bulundu.
“Mevcut paralar dijitalleşecek”
Bir katılımcının, "Korona virüsü salgını ile kripto para arasında bağlantı olduğu yönünde yorumlar var. Bu konuda sizin yorumunuz nedir?" sorusu üzerine Almammadov, "Doğrudan bir bağlantı olduğunu düşünmüyorum ama korona virüsü salgını nedeniyle çıkan sonuçların, mevcut paraların dijitalleşmesine yol açacağını tahmin ediyorum. Bundan böyle basılı paraların ve elle yapılan anlaşmaların, kontratların geçerliliğinin olmayacağını düşünüyorum" görüşünü aktardı. Kripto paralara yönelik "alsat" şeklindeki yatırımları önermeyen Almammadov, akılcı yaklaşımlarla uzun vadeli yapılacak yatırımların getirisinin çok daha fazla olacağı görüşünde ısrarcı olduğunu bildirdi. DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, sunumundan yararlandıkları Almammadov’a katılımı için teşekkür etti. TUGİAD Bursa Şubesi Başkanı Ersoy Tabaklar da toplantının oldukça verimli geçtiğini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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