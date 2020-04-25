Bursalı tekstilci korona virüsüne yenik düştü

Bursa'da tekstilci iş adamı Güray Çağlıyan yakalandığı korona virüsü sebebiyle hayatını kaybetti.
Bursa Uludağ Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Güray Fantazi İplik Yönetim Kurulu Başkanı Güray Çağlıyan'ın, korona virüsüne yakalanarak yaşamını yitirdi. İş adamı Çağlıyan'ın ölüm haberini Uludağ Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aydın sosyal medya hesabından duyurdu.
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