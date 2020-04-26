Bursa'da boş kalan cadde ve sokaklar hayvanlara kaldı

Bursa'da boş kalan cadde ve sokakların tadını atlar ve köpekler çıkardı. Hiçbir şeye aldırış etmeden gezen atlar ve köpekler güzel görüntüler oluşturdu.

İçişleri Bakanlığınca sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilen 31 şehirden biri olan Bursa'da cadde ve sokaklar boş kaldı. Boş sokak ve caddelerde dolaşan atlar ve köpekler ise kameralara yansıyarak güzel görüntüler oluşturdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.