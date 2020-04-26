Bahar alerjilerinin sebebi histamin olabilir

Özel Medicana Bursa Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Hande Güngör, “Histamin bir nörotransmiter olarak vücudumuzdan gelen önemli mesajları beyine taşır. Aynı zamanda mide asidinin salgılanmasını uyaran histamin, midedeki sindirime yardımcı olur” dedi.

Histamin etkisinin en çok göze çarptığı yer bağışıklık sistemi olduğuna dikkat çeken Güngör, “Histaminik etki ise, vücudumuz dışarıdan bir saldırıya maruz kaldığında bağışıklık sisteminin alarm vermesidir. Bu etki, vücudun doğal bağışıklık yanıtının bir parçası olup histamin görevini yerine getirdikten sonra enzimler tarafından yıkılarak etkisizleştirilir. Eğer bir nedenle histamin yıkılamazsa birikmeye başlar ve histamin intoleransı denen durum ortaya çıkar. Histamin intoleransı belirtileri; baş ağrısı, hipertansiyon, aritmi, bulantı, kusma, yorgunluk, ödem, mide ağrı/krampları olabilir’’ dedi.

Vücudumuzda üretilen histamine ek olarak, yediğimiz gıdalarında pek çoğunun değişik yollardan vücudumuzdaki histaminin artışına neden olduğunu belirten Güngör, “Bu gıdaların bazıları doğal histamin içerir, bazıları ise histamin salınmasına neden olur ya da histamini parçalayan enzimi (DAO) bloke eder. Eğer histamin intolerans testi yaptırdıysanız ve doktorunuzdan histamin intoleransı tanısı aldıysanız semptomlar azalana dek; mayalı gıdalar, işlenmiş/tütsülenmiş et ürünleri, avokado, patlıcan, ıspanak, domates gibi sebzeler, turunçgiller ve kuru meyveler, kuruyemişler gibi histaminden zengin besinler ile çikolata, çay vb. besinleri diyetinizden çıkarmanız ve bol su içmeniz önerilir’’ ifadelerini kullandı.

Hande Güngör, “DAO enzim eksikliğine bağlı histamin intoleransı semptomlarından; Gluten intoleransı, aşırı geçirgen bağırsak sendromu, sıbo (disbiyozis),crohn hastalığı, ülseratif kolit, mide asidini azaltan ilaç kullanımı (NSAII, antidepresan, antihistaminik vb.) gibi durumlarda hastalığa yönelik kişiye özgü beslenme programı için diyetisyene danışılması gereklidir. Histamin intoleransınız varsa, öncelikle histaminden fakir diyet yapmalı ve DAO enzimini bloke eden gıdalardan uzak durmalısınız. Diyetinize günlük olarak taze et ürünleri, taze meyve ve sebze(domates, ıspanak hariç), yumurta, glutensiz tahıllar, laktoz içermeyen bitkisel sütler, bitki çayı ekleyerek histamin intoleransı semptomlarını azaltabilirsiniz’’ diye konuştu.

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