Bursa'da 1 mahalle karantinaya alındı

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<br>Osman SAK/ORHANELİ(Bursa), (DHA)BURSA'nın Orhaneli ilçesinin kırsal Nalınlar Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.<br>Orhaneli ilçesine bağlı 240 nüfuslu kırsal Nalınlar Mahallesi, artan koronavirüs vakaları sebebiyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile 14 gün süreyle karantinaya alındı. Jandarma ekipleri tedbirler kapsamında mahalleye giriş çıkışları yasakladı.<br>Bursa Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Orhaneli ilçesi Nalınlar Mahallesi´nde koronavirüs (Covid-19) görülen vakalarının artması sebebiyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu´nun kararı ile bugünden itibaren Nalınlar Mahallemiz 14 gün karantinaya alınmıştır. Mahallemizde karantina şartlarına uygun olarak her türlü tedbir alınarak uygulamaya geçilmiştir." <br> DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhaneli Osman SAK<br>2020-04-26 13:41:22<br>

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