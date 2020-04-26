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Bursa'da sokağa çıkma yasağı havadan denetlendi

DHA

Muammer İRTEM/BURSA,(DHA)BURSA İl Jandarma Komutanlığı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağında, araç ve yayaları havadan denetledi. Bursa İl Jandarma Komutanlığı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağının son gününde cadde, sokak ve meydanları havadan denetledi. Kent trafiğini de denetleyen ekipler, helikopterle dakikalarca Bursa semalarında uçtu. Kontrol sırasında Bursalı vatandaşların yasağa uyduğu görülürken, ekipler herhangi bir cezai işlem...

Bursa'da sokağa çıkma yasağı havadan denetlendi

<br>Muammer İRTEM/BURSA,(DHA)BURSA İl Jandarma Komutanlığı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağında, araç ve yayaları havadan denetledi.<br>Bursa İl Jandarma Komutanlığı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağının son gününde cadde, sokak ve meydanları havadan denetledi. Kent trafiğini de denetleyen ekipler, helikopterle dakikalarca Bursa semalarında uçtu. Kontrol sırasında Bursalı vatandaşların yasağa uyduğu görülürken, ekipler herhangi bir cezai işlem uygulamadı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM<br>2020-04-26 19:04:24<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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