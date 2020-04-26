Bursa'da 1 mahalle daha karantinaya alındı

<br>Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)BURSA'nın Nilüfer ilçesinin kırsal Maksempınar Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.<br>Nilüfer ilçesine bağlı kırsal Maksempınar Mahallesi, artan koronavirüs vakaları sebebiyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile 14 gün süreyle karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, tedbirler kapsamında mahalleye giriş çıkışları yasakladı.<br>Bursa Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Nilüfer ilçesi Maksempınar Mahallesi´nde koronavirüs (Covid-19) görülen vakalarının artması sebebiyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu´nun kararı ile bugünden itibaren Maksempınar Mahallemiz 14 gün karantinaya alınmıştır. Mahallemizde karantina şartlarına uygun olarak her türlü tedbir alınarak uygulamaya geçilmiştir" denildi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM<br>2020-04-26 19:33:53<br>
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