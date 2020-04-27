96 saatlik kısıtlama sona erdi, vatandaş sokağa koştu

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96 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından vatandaşlar araçlarıyla sokağa döküldü. Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet ekipleri ana caddeleri trafiğe kapatarak araç geçişlerine izin vermedi.

Korona virüsü ardından tedbir amacıyla Türkiye genelinde üçüncü kez uygulanan 96 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Yasağın sona ermesinin ardından İnegöllü vatandaşlar geçen hafta olduğu gibi yine araçlarıyla sokağa döküldü. Emniyet ekipleri önlem amacıyla AVM kavşağı, Milli İrade Meydanı ve Atatürk bulvarını trafiğe kapatarak araç geçişlerine izin vermedi. Sürücüler ara sokaklarda bir süre tur attıktan sonra evlerine geri döndü.

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