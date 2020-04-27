Gölyazı sahiplerine kaldı

Türkiye’nin güzelliklerinden tarihi Gölyazı’da sessizlik yaşanıyor. Yılın her mevsimi turist çeken yarımada şu günlerde leylek, martı ve pelikanlara kaldı.

Apollon Krallığı’na başkentlik yapmış, turizmin gözde mekanlarından Bursa Nilüfer ilçesine bağlı Gölyazı Mahallesi sessiz kaldı. Türkiye’de görülmeye değer yerlerden biri olarak gösterilen Gölyazı’da korona virüsünden dolayı yerel halk dışarıya çıkmazken sokaklarda kuşlar hüküm sürmeye başladı. Hayvanların hiç olmadığı kadar özgür olduğu turistik bölgede sokak ortasında gezen pelikan ve leylekleri görmekte mümkün. Bursa merkeze 40 kilometre uzaklıkta ve halkının çoğunun balıkçılık ve turizmle hayatını sürdürdüğü ada eski günlerine dönmeyi bekliyor.

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