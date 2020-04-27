Bursa'da yasağa uymayan 1287 kişiye 3 milyon 495 bin lira ceza

<br>Huzeyfe ÖZDEMİR/BURSA,(DHA)BURSA'da 4 günlük sokağa çıkma yasağını ihlal eden 1287 kişiye toplam 3 milyon 495 bin 745 TL para cezası verildi.<br>İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs salgını nedeniyle aldığı 4 sokağa çıkma yasağının uygulandığı 31 kentten biri olan Bursa'da, polis ve jandarma ekipleri, 30 ayrı kontrol noktasında denetim yaptı. Yapılan kontorllerde durdurulan araçların sürücülerinin izin belgeleri kontrol edildi. Maske takmayanlar uyarıldı. 4 günde yasağı ihlal eden 1287 kişiye, toplam 3 milyon 495 bin 745 TL para cezası kesildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Huzeyfe ÖZDEMİR<br>2020-04-27 10:10:41<br>

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