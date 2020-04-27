Bursa'da 4 günlük kısıtlama bilançosu Bursa'da kısıtlamaya uymayıp sokağa çıkanlara ceza yağdı Bursa'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan bin 287 kişiye 3 milyon 500 bin lira ceza kesildi

Bursa dahil olmak üzere 31 büyükşehirde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden, bin 287 kişiye 3 milyon 500 bin lira ceza kesildi.

Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs ile mücadele kapsamında Bursa dahil 30 Büyükşehirde ve Zonguldak'da alınan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Bursa'da kısıtlamayı ihlal eden, bin 287 kişiye toplamda 3 milyon 500 bin lira cezai işlem uygulandı.

Bursa'nın 100 farklı noktasında görevli 4 bin polis ve jandarma ekibi tarafından yapılan denetimlerde kuralları hiçe sayan vatandaşlara cezai işlem uygulandı. Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, bin 109 kişiye 3 milyon 140 bin 549 lira, jandarma bölgesinde ise, 178 kişiye 360 bin 196 lira toplamda 3 milyon 500 bin lira cezai işlem uygulandı.

Ekiplerin sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesinin ardından, yine aynı şekilde şehrin belirli noktalarında denetimlerini devam ettireceği öğrenildi.

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