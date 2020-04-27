Yakınları merak etti, evinde ölü bulundu

<br>Hayri ŞEN/İZNİK,(Bursa),(DHA) BURSA'nın İznik ilçesinde, yalnız yaşayan Ahmet Tuna (56) evinde ölü bulundu.<br>Olay, dün İznik ilçesindeki Yeşil Cami Mahallesi Topkapı Sokak'ta meydana geldi. Ahmet Tuna'ya yakınları ulaşamadı. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle evden çıkamayan aile üyeleri, polis ile sağlık ekiplerini arayarak, yardım istedi. Ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde, Ahmet Tuna'nın cansız bedenini buldu. Tuna'nın cenazesi, İznik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.<br>Ahmet Tuna'nın ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İznik Hayri ŞEN<br>2020-04-27 10:37:58<br>
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