İnegöl'de sokağa çıkan 20 yaş altı gençlere ceza

<br>Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) BURSA'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak ihlali yaparak sokağa çıkan 20 yaş altı 3 kişiye cezai işlem uyguladı. <br>İlçede Nuri Doğrul Caddesi üzerinde uygulama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 20 yaş altı bir gencin sokakta gezdiğini fark etti. Durdurulan Mustafa B.'ye (18), 3 bin 186 TL para cezası kesildi. Ekipler ayrıca Kuğulu Park'ta yer alan banklar üzerinde oturan iki genci de tespit etti. Kimlik kontrolü yapılan Melik B. (17) ve Sinan B.'ye (17), sokağa çıkma yasağını ihlalden 3 bin 186'şar TL ve parkta bulunmalarından dolayı da 392'şer TL cezai işlem uygulandı.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ<br>2020-04-27 16:30:40<br>

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