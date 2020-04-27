Karacabey Belediyesi’nden korona virüs ile etkin mücadele

Karacabey Belediyesi’nin korona virüs ile mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. Belediye ekipleri, ilçede bu zamana dek 236 ton ilaç kullanırken, 42 binden fazla maske dağıttı. Ayrıca ekipler, ilçe genelinde 2 bin ailenin dışarıda olan işlerini de çözdü.

Karacabey’de korona virüse karşı alınan tedbirlere uyulmasına karşı denetim, destek ve kontrollerini sürdüren belediye ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, korona virüs ile mücadelede bu zamana kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Özkan,“Devletimizin yürüttüğü sistem ve sağlıkçılarımızın üstün gayreti ile korona virüsüne karşı mücadelemiz olumlu sonuçlar vermeye başladı. Ama tabiki tedbiri elden bırakmıyoruz; mesafe, temas ve sokağa çıkma tedbirlerine harfiyen uyuyoruz’’ dedi.

Vatandaş ihtiyaçlarına hızlı çözüm

Başkan Özkan, Karacabey Belediyesi ekiplerinin ilçe genelinde ve kırsal mahallelerde çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirtirken, bu zamana kadar 2 bin ailenin market, pazar alışverişi, ilaç alımı, erzak dağıtımı ve fatura ödeme gibi nedenlerle ihtiyacının giderildiğini söyledi. Özkan, “Bunun yanında, hasta nakil ambulansımız ilçe sağlık müdürlüğü ile koordineli bir şekilde vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam ediyor. Gelen talepler içinde bazen Türk Bayrağı oluyor bazen ise doğum günü pastası Ekiplerimiz, harfiyen vatandaşımızın tüm ihtiyaçlarını yerine getirmeye özen gösteriyor’’ dedi. Başkan Özkan ayrıca, belediye tarafından 42 bin maskenin de talep eden vatandaşlara ulaştırıldığını söyledi.

Dezenfekten işlemleri sürüyor

İlçe merkezi ve kırsal mahallelerdeki dezenfekte işlemlerine devam edildiğini belirten Özkan,“Temizlik İşleri ekipleri, bu zaman kadar 196 ton dezenfekte kullanarak Karacabey’de temizlik çalışması yaptı. Bunun yanında,37 ton yüzey temizleyici dezenfektanı ücretsiz vatandaşlara dağıtılırken, 3 tonluk el dezenfektanı ise ilçenin önemli, işlek kurum ve kuruluşlarının önüne kurulan hijyen aletlerinde kullanıldı. Çalışmalarımız aynı titizlikle devam ediyor”ifadelerine yer verdi.

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