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Yurt dışından getirilen 125 vatandaş karantina yurtlarına alındı İnegöl'e getirilen 125 vatandaş karantinaya alındı

İHA

Yurt dışından özel uçakla getirilen 125 Türk vatandaşı, daha önce karantina yurdu için boşaltılan öğrenci yurdunda gözetim altına alındı.

Yurt dışından getirilen 125 vatandaş karantina yurtlarına alındı İnegöl'e getirilen 125 vatandaş karantinaya alındı

Yurt dışından özel uçakla getirilen 125 Türk vatandaşı, daha önce karantina yurdu için boşaltılan öğrenci yurdunda gözetim altına alındı.
Yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının ülkeye dönmeleri devam ediyor. Bu kapsamda Suudi Arabistan, Ukrayna, Mısır ve Yemen'de çalışan 125 işçi özel uçaklarla İstanbul'a getirildi. İstanbul Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra otobüslerle Bursa'ya getirilen Türk vatandaşları, İnegöl ilçesinde bulunan Şirin Hatun Öğrenci Yurdu'na getirildi. Otobüslerden valizleriyle inen vatandaşlar, işlemler için sıraya girerek yurda giriş yaptı. Girişte sağlık kontrolünden geçirildikten sonra tek kişilik odalara alınarak 14 günlük gözetim sürecine alındı.
Yurtlarda, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görevli sosyolog ve psikologlar da vatandaşlara destek sunarken, yurda yerleştirilen vatandaşların tüm ihtiyaçları Bursa Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından karşılanacak. Ayrıca polis ekipleri yurt etrafında güvenlik önlemleri aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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