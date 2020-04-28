Büyükşehirden hastanelere su takviyesi

Bursa’da bir taraftan korona virüs salgınıyla etkin mücadele sürdüren, diğer taraftan da sağlık çalışanlarına konaklama ve ücretsiz ulaşım gibi desteklerde bulunan Bursa Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç duyulan 4 hastaneye 16 bin 632 şişe Muradiye Su gönderdi.

Korona virüs salgınının Bursa’da da en az hasarla atlatılması için her türlü çalışmayı hayata geçiren, virüsle mücadelede bünyesindeki iştiraklerini de etkin bir şekilde kullanan Büyükşehir Belediyesi, Jeotermal A.Ş. aracılığıyla da hastanelere su takviyesi yaptı. Çalışma kapsamında sağlık çalışanları ve tedavi gören hastalar için Yüksek İhtisas Hastanesi’ne 9 bin 240, Bursa Şehir Hastanesi’ne 3 bin 696, Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi ve İnegöl Devlet Hastanesi’ne bin 848’er adet yarım litrelik pet şişe Muradiye su gönderildi.

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