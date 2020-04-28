Metroda bayılan gencin raylara düşme anı kamerada (2)

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<br>KURTARILAMADI<br>Bursa'da, metro istasyonunda yürüdüğü sırada bayılarak, raylara düşen ve vatandaşlar tarafından tren gelmeden kurtarılan Yusuf Kart (21), hayatını kaybetti. Dün akşam saatlerinde İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edilen gencin, sabaha karşı sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım ünitesine alındığı doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybettiği bildirildi. Haber: Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)<br> DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN<br>2020-04-28 10:58:38<br>

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