Bu mahallenin halkı sahura davulla değil 'pilava, pilava' denilerek kaldırılıyor

<br>Huzeyfe ÖZDEMİR-İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA)BURSA´da, Emir Sultan Hazretleri´nin türbesinin ve camisinin bulunduğu mahallede, 70 yıldır ramazan ayında sahurda davul çalınmıyor. Asırlık gelenek koronavirüsten etkilenmezken, mahalleli 'pilava, pilava' diye bağırılarak, sahura kaldırılıyor. <br>Merkez Yıldırım ilçesinde bulunan Emir Sultan Hazretleri´nin türbesi ve camisinin olduğu, aynı zamanda kendi adının verildiği Emir Sultan Mahallesi´nde, yıllardır vatandaşların sahura kalkması için davul çalınmıyor. Mahalle sakinleri, Hz. Muhammed´in soyundan gelen ve Osmanlı padişahlarından Yıldırım Bayezid´in damadı olduktan sonra `Emir Sultan´ olarak anılan Muhammed bin Ali´ye duyulan saygıdan dolayı, sahurda davul çalmak yerine, bağırılarak uyandırılıyor. Mahellede oturanları 'pilava pilava' diye bağırıp evlerinin zillerine basarak uyandıran Şerafettin Torun (58), koronavirüsün bu geleneklerini devam ettirmeye engel olmadığını belirtti.<br>`KORONAVİRÜS BİZİ ETKİLEMEDİ, GELENEĞİMİZE DEVAM EDİYORUZ´<br>Nüfusu 10 bini geçen Emirsultan Mahallesi´nin Muhtarı Yusuf Ziya Aydinli, "Biz geleneğimiz olan `pilava´ diye sahura davet ederek vatandaşlarımızı kaldırıyoruz. Virüs dünya üzerinde etkili olan bir olay, zaten davul çalınmıyor. Ama biz mahalleli olarak `pilava, pilava´ geleneğini devam ettiriyoruz. Asırlardır devam ediyor, zaten Türkiye´de bu şekilde bir gelenek yok. Emir Sultan hazretleri peygamber soyundan olduğu için, `pilava´ diyerek sahura davet ediyoruz. Koronavirüs bizi etkilemedi, geleneğimize devam ediyoruz" diye konuştu.<br>'SAYGIDAN DOLAYI DAVUL ÇALMIYORUZ'<br>Muhtar azası Şerafettin Torun ise, "Biz mahallemizdeki bu geleneği devam ettireceğiz dedik. Koronavirüs bizi etkileyemez. `Pilava, pilava´ olayını muhtarımın verdiği talimatla ben devam ettiriyorum. Burada bir peygamber torunu yatıyor, onu rahatsız etmemek için saygıdan dolayı davul çalmıyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Huzeyfe ÖZDEMİR/İsmail Hakkı SEYMEN<br>2020-04-28 12:58:12<br>

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