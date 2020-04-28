Bursa'da karantina altındaki o mahalle dezenfekte edildi

Nilüfer Belediyesi, korona virüs vakalarının artması sebebiyle, 14 gün süreyle karantinaya alınan Nilüfer’in Maksempınar Mahallesi’nde dezenfeksiyon çalışmaları yaptı. Nilüfer Belediyesi, karantina süresince burada yaşayanların ihtiyaçlarını da Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla karşılayacak.

Nilüfer’in Maksempınar Mahallesi, korona virüs vakalarının görülmesi üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 26 Nisan’dan itibaren 14 gün süreyle karantinaya alındı. Karantina kararının üzerine Nilüfer Belediyesi, Maksempınar’da vatandaşların içinde bulunduğu bu zor süreci hafifletmek için harekete geçti. Bu amaçla öncelikle mahallede dezenfeksiyon ve temizlik yapıldı. Ekipler özellikle ortak kullanım alanlarını, çöp konteynerlerini temizleyerek dezenfekte ederken, mahallenin bütün sokakları da yıkandı.

Nilüfer Belediyesi, ayrıca Maksempınar Mahallesi’nde mahalle muhtarlığı aracılığıyla ihtiyaç duyanlara gıda paketleri, maske, eldiven ve dezenfektan dağıttı. Nilüfer Belediyesi Vefa Sosyal Destek Grubu da Maksempınar Mahallesi’nde yaşayanların 14 günlük karantina süresince ihtiyaçlarını alarak kendilerine teslim edecek. Maksempınar Mahallesi sakinlerinin bunun için Nilüfer Belediyesi’ne 444 16 03 numaralı çağrı merkezi veya muhtarlık aracığıyla talepte bulunması yeterli olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.