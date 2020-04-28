<br>Gökhan ÖZHAN/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA)BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Lütfü Durmuş (79), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.<br>Mustafakemalpaşa ilçesi Lalaşahin Mahallesi Dar Sokak'ta yalnız yaşayan Lütfü Durmuş'a ulaşamayan ev sahibi, polise haber verdi. Saat 12.00 sıralarında adrese gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde Durmuş'a hareketsiz buldu. Çağrılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Lütfü Durmuş'un yaşamını yitirdiği belirlendi.<br>Durmuş'un cansız bedeni, otopsi için Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Mustafakemal Gökhan ÖZHAN<br>2020-04-28 15:37:50<br>
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