Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

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Bursa'da yalnız yaşayan Lütfü Durmuş (79) evinde ölü bulundu.

Olay, Mustafakemalpaşa ilçesi, Lalaşahin Mahallesi Dar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Lütfü Durmuş (79), uzun süredir komşuları tarafından bakılıyordu. Ev sahibi olan komşusu, gece telefon edip haber alamayınca emniyet ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler evi kontrol edince, Lütfü Durmuş'un cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay yerinde yapılan çalışmalar sonrasında Durmuş’un cansız bedeni Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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