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Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

İHA

Bursa'da yalnız yaşayan Lütfü Durmuş (79) evinde ölü bulundu.

Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Bursa'da yalnız yaşayan Lütfü Durmuş (79) evinde ölü bulundu.
Olay, Mustafakemalpaşa ilçesi, Lalaşahin Mahallesi Dar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Lütfü Durmuş (79), uzun süredir komşuları tarafından bakılıyordu. Ev sahibi olan komşusu, gece telefon edip haber alamayınca emniyet ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler evi kontrol edince, Lütfü Durmuş'un cansız bedeniyle karşılaştı.
Olay yerinde yapılan çalışmalar sonrasında Durmuş’un cansız bedeni Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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