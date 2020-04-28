8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan zanlı şüphe üzerine yakalandı

<br>Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç. (39) jandarma tarafından yakalandı.<br>İnegöl ilçesinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, S.Ç.'yi şüphe üzerine durdurdu. Yapılan GBT incelemesinde S.Ç. hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınarak, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen S.Ç., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ<br>2020-04-28 16:58:36<br>
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.