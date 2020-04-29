Nilüfer’de tıbbi atıklar için önlem

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Nilüfer’de tıbbi atıklar için önlem

İHA

Nilüfer Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle artan tıbbi atıkların doğru yöntemlerle toplanması için çalışma başlattı. Bu amaçla maske, eldiven, ıslak mendil gibi kişisel hijyen malzemelerin toplanması için belediye binalarına gri renkte atık kutuları konulurken, konutlara da bu atıkları evsel atıklardan ayrı toplamaları için özel poşet dağıtılıyor.

Nilüfer’de tıbbi atıklar için önlem

Nilüfer Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle artan tıbbi atıkların doğru yöntemlerle toplanması için çalışma başlattı. Bu amaçla maske, eldiven, ıslak mendil gibi kişisel hijyen malzemelerin toplanması için belediye binalarına gri renkte atık kutuları konulurken, konutlara da bu atıkları evsel atıklardan ayrı toplamaları için özel poşet dağıtılıyor.
Nilüfer Belediyesi, küresel salgınla birlikte kullanımı artan maske ve eldivenlerin, gelişi güzel çevreye ve çöp bidonlarına atılmasıyla insan sağlığı açısından oluşacak yeni risklerin önlenmesi için, atık yönetimi uygulamasını hayata geçirdi.
Buna göre; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yayınladığı genelge kapsamında pandemi süresince çok sık kullanılan maske, eldiven, ıslak mendil gibi kişisel hijyen malzemelerinin atıkları, diğer evsel atıklardan ayrı toplanmaya başladı.
Nilüfer Belediyesi ekipleri, ilçedeki evleri tek tek gezerek tıbbi atıkların toplanması konusunda hem vatandaşları bilgilendiriyor, hem de bu atıkları ayrı toplayacakları özel yapım poşetleri dağıtıyor.
Yapılan bilgilendirmede evlerde kullanılan maske, eldiven gibi atıklarının evsel çöplerden ayrı olarak bir poşette toplanması ve bu atıkların 72 saat kapalı bir odada veya balkonda insanların erişimine uzak bir şekilde bekletilmesi isteniyor. 72 saat geçtikten sonra bu atıkların da evsel çöplerle birlikte atılabileceği belirtiliyor.
Nilüfer Belediyesi, maske ve eldiven gibi kişisel hijyen malzemelerinin evlerde toplanabilmesi için özel olarak yaptırdığı ve üzerinde kısa bir bilgilendirmenin yer aldığı 500 bin poşeti dağıtmaya devam ediyor.
Tıbbi atıklar, Nilüfer Belediyesi binalarında da çok sayıda noktaya yerleştirilen gri renkli atık kutularında toplanıyor. Bu atıklar da görevli temizlik personeli tarafından günlük olarak toplanıyor ve geçici depolama alanında 72 saat bekletildikten sonra evsel atıklarla birlikte bertaraf ediliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çiftçilere müjdeli haber geldi
YEREL HABERLER Çiftçilere müjdeli haber geldi
Sağlıkçılara sahurda davul eşliğinde maniler söyledi
YEREL HABERLER Sağlıkçılara sahurda davul eşliğinde maniler söyledi
Lunapark adeta "hayalet parka" büründü Kültürpark'taki lunapark yeniden çocuk sesleri ile yankılanmayı bekliyor Binlerce insanın geldiği lunapark sessizliğe gömüldü, sakinlik havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Lunapark adeta "hayalet parka" ...
Belediye işçisi çöp kamyonundan düşerek hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Belediye işçisi çöp kamyonundan düşerek hayatını ...
Mezarlıktaki Yasin cüzleri ve Kuranı Kerim CD'lerini yaktılar
YEREL HABERLER Mezarlıktaki Yasin cüzleri ve Kuranı Kerim CD'lerini ...
450 yıllık Ramazan mahyasında şifa mesajı... Ulucami'de ilk kez bir mahyanın mesajı Ramazan ayı dışında oldu Ulucami’nin yeni mahyası "Şifa senden ya şafi" oldu
YEREL HABERLER 450 yıllık Ramazan mahyasında şifa ...
(ÖZEL) TOFAŞ'lı Muhsin Yaşar: Başarılarımızın en büyük nedeni buradaki aile ortamı
YEREL HABERLER (ÖZEL) TOFAŞ'lı Muhsin Yaşar: Başarılarımızın en ...
Sıcaktan bunalan güvercinlere her gün böyle banyo yaptırıyor Şehrin en hareketli meydanına gelen güvercinler banyo yapmak için sıra bekliyor
YEREL HABERLER Sıcaktan bunalan güvercinlere her gün böyle banyo ...
Bu mahallede davul çalanın davulu patlıyor Bu mahallede sahur vakti davul çalmak yerine zillere basılarak "pilava pilava" çağrısı yapılıyor 600 yıldır aynı gelenek sürüyor, Ramazan davulcusu davul çalmak yerine kapı zillerine basarak sahura kaldırıyor
YEREL HABERLER Bu mahallede davul çalanın davulu patlıyor Bu ...
(Görüntülü) Üniversiteli komşusunun köpeğine kötü davranışını görüntüledi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Üniversiteli komşusunun köpeğine kötü ...
Ölmek üzere olan Özbek hastaya pandemi döneminde başarılı nakil Kapı kapı gezdi, pandemi döneminde şifayı Uludağ Üniversitesi'nde buldu
YEREL HABERLER Ölmek üzere olan Özbek hastaya pandemi döneminde ...
Üniversiteli komşusunun köpeğine kötü davranışını görüntüledi
YEREL HABERLER Üniversiteli komşusunun köpeğine kötü davranışını ...
Bursa Ticaret Borsası nefes kredisi değerlendirildi
YEREL HABERLER Bursa Ticaret Borsası nefes kredisi değerlendirildi
Ramazan'da aş, evinize geliyor
YEREL HABERLER Ramazan'da aş, evinize geliyor
8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan zanlı şüphe üzerine yakalandı
YEREL HABERLER 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan zanlı şüphe üzerine ...
Esgin'den çifte bayram müjdesi AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin: "Korona virüsle mücadelede tünelin ucu göründü" Bursa’da immun plazma tedavisi hızlı ilerliyor
YEREL HABERLER Esgin'den çifte bayram müjdesi AK Parti Bursa ...
Bursalı avukatlardan Diyanet İşleri Başkanı'na destek, Ankara Barosu'na kınama
YEREL HABERLER Bursalı avukatlardan Diyanet İşleri Başkanı'na ...
Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
Karacabey’de kent içi oto park ihtiyacına kalıcı çözüm
YEREL HABERLER Karacabey’de kent içi oto park ihtiyacına kalıcı ...
Hasanağa enginarı coğrafi işaret tescili aldı
YEREL HABERLER Hasanağa enginarı coğrafi işaret tescili aldı
Bursa Gönüllü Kuruluşlar'dan Diyanet İşleri Başkanına destek
YEREL HABERLER Bursa Gönüllü Kuruluşlar'dan Diyanet İşleri Başkanına ...
Başakşehir Şehir Hastanesi'nin eczane ve depolama raflarında ÜÇGE imzası
YEREL HABERLER Başakşehir Şehir Hastanesi'nin eczane ve depolama ...
Bursa'da karantina altındaki o mahalle dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Bursa'da karantina altındaki o mahalle dezenfekte ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X