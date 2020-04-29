Sağlıkçılara sahurda davul eşliğinde maniler söyledi

<br>Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde hastaneye giden muhtar, sağlık çalışanları için sahurda davul eşliğinde maniler söyledi.<br>İnegöl İlçesi'ndeki Burhaniye Mahallesi Muhtarı Coşkun Yıldız, sahur vaktinde sağlık çalışanlarına sürpriz yaptı. İnegöl Devlet Hastanesi'ne giden Yıldız, davulcu ile birlikte, acil servis önünde seslendirdiği manilerle sağlık çalışanlarının yüzünü güldürdü. Yıldız, manilerinde "Olsun efendim olsun, kalbiniz nur ile dolsun, bu ramazan böyle olsun, koronavirüs hepinizden uzak olsun" sözleriyle moral vermeye çalıştı. Muhtar Yıldız´ın sürprizi, İnegöl Devlet Hastanesi´ndeki sağlık çalışanları tarafından alkışlandı. DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ<br>2020-04-29 11:36:08<br>

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