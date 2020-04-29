Kaçak tıraşa polis baskını

<br>Mehmet İNAN-Derya EVREN/BURSA, (DHA)BURSA'da, Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir firmaya baskın yapan polis ekipleri, kuaför ile tıraş ettiği 2 kişiye toplam 9 bin 450 lira ceza yazdı.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ekipleri, kaçak tıraşa yönelik çalışmalarını arttırdı. Bu kapsamda Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nilüfer ilçesindeki Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan bir otomotiv yan sanayi firmasında kaçak tıraş yapıldığı ihbarı aldı. Firmaya baskın yapan polis ekipleri, 2'nci kattaki idari bölümde, kuaför R.O.'yu M.Y. ve A.Y.'yi tıraş ederken yakaladı. Kuaför R.O., maskesi ile dezenfektanının olduğunu belirterek, polisleri ceza yazmamaya ikna etmeye çalıştı. Polis ekipleri ise İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine uyulmadığı gerekçesiyle kuaför ile firma sahibi 2 kişiye 3 bin 150'şer lira para cezası uyguladı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN<br>2020-04-29 12:42:14<br>

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