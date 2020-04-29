38 yaşındaki koronavirüs hastası hayatını kaybetti

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<br>Kazım BULUT/GEMLİK,(Bursa),(DHA) BURSA'nın Gemlik ilçesinde yaklaşık 1 aydır koronavirüs tedavisi gören Savaş Bulut (38) hayatını kaybetti.<br>Beyin tabanında bulunan hipofiz tümörü ve kronik böbrek hastası olan Savaş Bulut, koronavirüs belirtileri göstermesi üzerine yaklaşık 1 ay önce Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada durumu ağırlaşınca da geçen hafta Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Bulut, tedaviye rağmen bu sabah hayatını kaybetti. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT<br>2020-04-29 13:16:20<br>

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