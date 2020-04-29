Düştüğü çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)BURSA'nın Orhangazi ilçesinde düştüğü çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi Adem Kandil (37), yaşamını yitirdi.<br>Olay, dün saat 18.00 sıralarında Orhangazi ilçesi Arapzade Mahallesi, Açıkbaş Tarla Caddesi'nde meydana geldi. Orhangazi Belediyesi'ne bağlı temizlik işçileri, Sedat Ş. yönetimindeki 34 LC 9775 plakalı çöp kamyonuyla konteynerlerdeki çöpleri toplamaya başladı. Çöp kamyonunun arkasındaki ayaklıkta ilerleyen işçilerden Adem Kandil, bir an dengesini kaybedip düştü. Bu sırada manevra yapan kamyon, Kandil'in üzerinden geçti. <br>Adem Kandil, mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine gelen ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ilk müdahalesinin ardından da Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Adem Kandil, bu sabah saatlerinde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.<br>Kandil'in ölümü ailesi ve Orhangazi Belediyesi'ndeki mesai arkadaşlarını yasa boğdu.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY<br>2020-04-29 13:20:03<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.