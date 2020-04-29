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Salgın günlerinde ramazanda meyveli güllaç

DHA

Salgın günlerinde ramazanda meyveli güllaç

<br>Muammer İRTEMSemih ŞAHİN/BURSA, (DHA)- BURSA´da tatlı ustası Yüksel Aktaş, uzmanların koronavirüsten korunmak için C vitamini alın tavsiyesi üzerine ramazan ayının vazgeçilmez tatlısı olan güllacı meyveli yaptı.<br>Tatlı ustası Yüksel Aktaş, uzmanlar salgından korunmak için C vitamini alınmasını tavsiye edince güllaç yufkası, süt ve cevizle yapılan ramazan ayının meşhur tatlısı güllaca, mevsim meyvelerini de ekledi. Aktaş, portakal, kivi, kiraz gibi meyveleri güllaca kattı. Güllacın evde rahatlıkla hazırlanabileceğini söyleyen Aktaş, "Güllacın içine koyacağımız cevizi en az 20 dakika yıkayıp, acısını almamız gerekiyor" dedi.<br>Güllacın ramazan ayının en özel tatlısı olduğunu belirten Aktaş, "Güllacın öncelikle sütü, cevizi ve geriye kalan malzemelerini rahatlıkla bulabilirsiniz. 3,5 kiloluk tepsiye, 8 altına 8 üstüne olmak üzere 16 yufkaya ihtiyacımız var. Sütü yufkalara yavaşça yedirmemiz lazım. Yufkaların ortasına cevizi koymamız lazım. Cevizi 20 dakika suda yıkayıp, içerisindeki asitleri almamız lazım. Bunu yapınca cevizin acısı gidiyor, taze ceviz kıvamına gelir. Güllaç yufkasının da ince olması gerekiyor. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor" diye konuştu.<br>'C VİTAMİNİ İÇİN MEYVELİ GÜLLAÇ YAPTIK'<br>Koronavirüsün güllacı da etkilediğini belirten Aktaş, "Son dönemlerde koronavirüs sebebiyle C vitamini almamız gerekiyor. Bu nedenle güllaca da meyveleri katarak tatlandırma yapabiliriz. Bu kötü günlerde C vitaminini fazlaca almamız gerekiyor. Biz de güllacı böyle destekledik. Mevsimine göre meyveleri koymamız gerekiyor. Güllaç bu şekilde tam bir şifa deposu oldu. Herkesin evinde denemesini tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN<br>2020-04-29 13:23:32<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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