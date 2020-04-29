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Bursa'da "Sanal Tombala" baskını Tombala oynayan 17 kişiye 766 bin lira ceza kesildi

İHA

Bursa'da sosyal mesafe kurallarına uymayarak "Sanal Tombala" oynayan 17 kişiye toplam 766 bin lira idari para cezası kesildi.

Bursa'da "Sanal Tombala" baskını Tombala oynayan 17 kişiye 766 bin lira ceza kesildi

Bursa'da sosyal mesafe kurallarına uymayarak "Sanal Tombala" oynayan 17 kişiye toplam 766 bin lira idari para cezası kesildi.
Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Osmangazi ilçesinde bir iş yerinde "Sanal Tombala" oynandığı ihbarını aldı. Operasyon için düğmeye basan ekipler, içerisinde 17 kişinin bulunduğu "İsimsiz" bir iş yerine baskın düzenledi. Baskında 17 kişi toplanarak tombala adlı oyunu internet sitesi üzerinden sanal olarak oynadıklarını belirledi. Tombala oynamak için kullanılan 8 adet dizüstü bilgisayar muhafaza altına alınırken, 17 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Burada yapılan işlemlerin ardından 1 şahsa 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlemesi Hakkında Kanuna muhalefetten adli işlem yapıldı. "Sanal Tombala" oynayan 17 kişiye ise her birine 41 bin 950 TL olmak üzere toplamda 712 bin 470 TL idari yaptırım cezası uygulandı.
Ayrıca, iş yerinin açık olmasından dolayı İçişleri Bakanlığı'nın korona virüs tedbirlerine uyulmadığı tespit edilerek bahse konu yerde bulunan 17 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesine istinaden kişi başı 3 bin 150 TL olmak üzere toplamda 53 bin 550 TL idari yaptırım cezası uygulandı.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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