Boğazköy Barajı vatandaşın kullanımına kazandırılacak

İnegöl Belediyesi, Boğazköy Barajı civarındaki alanların ilçe halkının kullanımına kazandırılması ve şehrin bir değeri haline gelmesi için düğmeye bastı. Belediye Başkanı Alper Taban, bölgede incelemelerde bulundu.

İnegöl Belediyesi, şehrin kuzey sınırında bulunan ve Yenişehir ovasını sulayan Boğazköy barajının etrafında düzenlemeler yapmak için düğmeye bastı. Vatandaşların gidip ailece vakit geçirebileceği, şehrin yeni değerlerinden biri olması planlanan bu bölgede, Belediye Başkanı Alper Taban incelemelerde bulundu.

Barajın Alanyurt bölgesiyle Hamzabey kırsal mahallesi arasında alan alanıyla başlayacak çalışmalara ilişkin yapılan incelemede, Başkan Taban bölge hakkında da bilgiler aldı. Şehrin turizm değerine de katkı sağlayacak bu çalışmaya en kısa sürede başlanması planlanıyor.

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