Kedi yavrularının zorlu yolculuğu görüntülendi

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<br>Gürhan ADANA/YENİŞEHİR(Bursa), (DHA)BURSA'nın Yenişehir ilçesinde, anne kedinin, yavrularını güvenli bir yere taşıma çabası görüntülendi. <br>Anne kedi, bir balkonda dünyaya getirdiği 4 yavrusunu tek tek bodrum kata taşıdı. Önce çevreyi kontrol eden anne kedi, ardından da yavrularını ağzıyla taşımaya başladı. Balkon duvarından yavrularını indirirken zaman zaman güçlük çeken kedinin yaklaşık bir saat süren çabası, vatandaşlar tarafından görüntülendi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Gürhan ADANA<br>2020-04-29 17:19:00<br>

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