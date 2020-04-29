Annesinin otomobilde bıraktığı çocuk, çıkan yangında ağır yaralandı (2)

<br>ÇOCUĞUN KURTARILMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA <br>İnegöl'de BursaAnkara yolundaki dinlenme tesisine giren Dilan Umutlu'nun (25), otomobilinden çıkan yangın sırasında içeride bulunan ve ağır yaralanan oğlu Çınar Umutlu'nun (3), işletme sahibi Asım Akkoyun (44) tarafından kurtarılma anı güvenlik kamerası gmörüntülerine anbean yansıdı.Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ<br>2020-04-29 17:40:38<br>
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