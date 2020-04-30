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Ormanda kaçak ağaç kesimi yapan 2 kişiye gözaltı

DHA

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde ormanda kaçak ağaç kesimi yapan 2 kişi, gözaltına alındı. İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri kırsal Mezit Mahallesi'nde ormanlık alanda kaçak ağaç kesimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan araştırmada, şüphelilerin F.A.(43) ve B.A.(60) olduğu tespit edildi. Gece saatlerinde ekipler, operasyon düzenledi. F.A.´nın Mezit Mahallesi'ndeki evine baskın düzenleyen ekipler, piyasa değeri 10 bin TL olan kesilen ağaçlara el koydu. F.A. ve B.A. gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa Yavuz YILMAZ 2020-04-30 07:31:48

Ormanda kaçak ağaç kesimi yapan 2 kişiye gözaltı

<br>Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde ormanda kaçak ağaç kesimi yapan 2 kişi, gözaltına alındı.<br>İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri kırsal Mezit Mahallesi'nde ormanlık alanda kaçak ağaç kesimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan araştırmada, şüphelilerin F.A.(43) ve B.A.(60) olduğu tespit edildi. Gece saatlerinde ekipler, operasyon düzenledi. F.A.´nın Mezit Mahallesi'ndeki evine baskın düzenleyen ekipler, piyasa değeri 10 bin TL olan kesilen ağaçlara el koydu. F.A. ve B.A. gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa Yavuz YILMAZ<br>2020-04-30 07:31:48<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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