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Bursa Uludağ Üniversitesi Yeni Camii hayırseverlerden destek bekliyor

İHA

Bursa Uludağ Üniversitesi Yeni Camii hayırseverlerden destek bekliyor

Bursa'da 20 bin metrekaresinin kültür merkezi olarak kullanılacağı Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Yeni Camii’nde inşaat devam ediyor. Üniversite Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Görükle Yerleşkesi’nde temeli atılan Yeni Camii için hayırseverlerden destek beklediklerini söyledi.
BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, rektör yardımcıları Prof. Dr. Adem Doğangün ve Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ile birlikte tamamlandığı zaman Türkiye'nin en büyük üçüncü camisi olması hedeflenen Uludağ Üniversitesi Yeni Camii projesini inceledi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Doğangün; “Cami ibadet merkezi olmanın yanında sosyal, kültürel ve eğitim mekanlarını içinde barındıran modern bir külliye hüviyetini taşıyacak. Üniversite kaynakları kullanılmadan hayırseverlerin yardımlarıyla külliye şeklinde yapılacak caminin 4 minaresi olacak. Cami 41,7 metre kubbe, 75,8 metre minare yüksekliğiyle Bursa'nın birçok bölgesinden görülebilecek. 6500 kişinin aynı anda ibadet edebileceği külliye bünyesinde 1500 kişilik konferans salonu da yapılacak. Ayrıca cami bünyesinde farklı inançlara sahip kişiler için de özel mekanlar bulunacak” dedi.
"Yeni bir kültür alanı oluşturulacak"
Prof. Dr. Adem Doğangün, projenin sıradan bir ibadethane niteliğinde olmayacağını, içinde sosyal etkinliklerin gerçekleştirileceği bir külliye şeklinde tasarlandığını söyledi. Beştepe Külliyesi'nin mimarları tarafından hazırlanan caminin Osmanlı ve Selçuklu mimarisinden izler taşıyacağını vurgulayan Doğangün, "Cami mimari açıdan özel olacak. Üniversitenin içinde olması hasebiyle daha çok kültür merkezi yönü öne çıkıyor. Namaz kılınan kısım mevcut caminin 1,5 katı kadar büyüklüğünde. Çok aşırı büyük değil. 25 bin metrekare inşaat alanının 20 bin metrekaresi kültür merkezi olarak planlandı. Kültür merkezinde, toplantı salonları, konferans salonu, fuaye alanları, kütüphane olacak. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren öğrenci topluluklarının ilgi alanları doğrultusunda, sosyal ve kültürel etkinlikler ile eğitim faaliyetleri, çalıştaylar, kurslar, sergiler, panel ve söyleşiler, gençlik faaliyetleri yapılması için alanlar bulunacak” şeklinde konuştu.
"2 kat tamamen kültürel etkinliklere ayrılacak"
Yapının üç katlı olacağını dile getiren Doğangün, alt iki katın tamamen kültürel etkinliklere ayrıldığını ve tamamlandığında öğrencilerin de bu mekanlardan yararlanabileceğini anlattı. Doğangün; “Öğrenci topluluklarımızın mesleki alanda gelişimlerini artırmak amacıyla düzenlemeyi planladıkları uygulama alanları veya atölyelerin de bulunacağı, tam anlamıyla öğrencilerimize yönelik teçhizatlı teknik odalar bulunacak. Yine öğrenci topluluklarımızın her yıl düzenlediği açılış etkinliklerinin ve Üniversitemizin öğrencilerine yönelik topluluklarımızı tanıtan etkinlik faaliyetlerinin yapılabileceği stant alanları olacak. Ayrıca, Üniversitemizde faaliyet gösteren öğrenci topluluklarının çalıştıkları alana muadil sivil toplum kuruluşları ile paydaş olarak yapabileceği, toplumsal ve sosyal yardım yardım etkinliklerinin düzenlenebileceği alanlar da külliye içerisinde yer alacak” diye konuştu.
Külliyeden hasta yakınları da faydalanacak
Yeni Camii projesini yakından takip ettiklerini aktaran BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ise inşaatın Üniversite Camii ve Müştemilatını Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından finanse edildiğine ve Üniversite tarafından herhangi bir maddi kaynak sağlanmadığına dikkati çekti. Üniversite olarak sadece yer tahsisi yaptıklarının altını çizen Rektör A. Saim Kılavuz; “Proje tamamen hayırseverlerin destekleri ile yürütülüyor. Ancak dünya genel itibariyle zor zamanlar yaşıyor. Salgın hastalık ülkemizi de etkiledi. Bağışlar ile yürüyen proje maalesef olumsuz etkileniyor. Üniversitemizin içinde hastanemiz var. Hasta yakınları bazen kalacak yer bulamıyor. Araç içinde kalanlara şahit oluyoruz. İnşaatı devam eden camide hasta yakınlarının istirahat edebilecekleri, belli ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri mekanlar da olacak. Bu da bir sosyal hizmet olacak. Camilerin asıl görevi de bu, Allah'ın sığınma evi. Öyle değerlendirmek lazım. Hem öğrencilerimiz hem de hasta yakınları buradaki mekanlardan faydalanabilecek" dedi.
Bursa'ya değer katacak
Projenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından istendiğini aktaran Rektör Kılavuz; “Bittiği zaman gerçek anlamda güzel bir eser ortaya çıkacak. Bursa'ya değer katacak. Yeni camiler arasında ziyaret edilen bir mekan olacak. Üniversitemize ve kentimize yakışacak. Genel bütçeden veya üniversite bütçesinden herhangi bir destek olmadan bu proje devam ediyor. Hayırseverlerimizin desteklerine ve yardımlarına ihtiyacımız var. Bu güzel eseri el birliğiyle Bursa'ya kazandırmaya gayret etmeliyiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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