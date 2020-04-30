Fuhuş operasyonunda gözaltına alınan kadına 'koronavirüs' cezası

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<br>Derya EVREN-İsmail Hakkı SEYMEN/ BURSA (DHA)BURSA´da, yol kenarında fuhuş pazarlığı yaptığı iddia edilen 1 kadın, gözaltına alındı. Kadın, koronavirüs tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 392 lira ceza uygulanarak serbest bırakıldı.<br>Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, koronavirüs salgınına rağmen yol kenarlarında fuhuş pazarlığı yapıldığına dair ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, dün gece operasyon düzenledi. Operasyonda fuhuş yaptığı iddia edilen 1 kadın gözaltına alındı. İfadesinin ardından serbest bırakılan kadına, koronavirüs tedbirleri kapsamında 392 lira ceza uygulandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN-İsmail Hakkı SEYMEN<br>2020-04-30 12:37:02<br>

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