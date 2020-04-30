Yasak öncesi kilometrelerce içme suyu kuyruğu

<br>Huzeyfe ÖZDEMİR-Muammer İRTEM/BURSA,(DHA) BURSA´da, 3 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi ve ramazan dolayısıyla, su ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar kaynak suyunun başında uzun kuyruklar oluşturdu.<br>Yıldırım ilçesi, Hamamlıkızık'taki bir su fabrikasının bahçesinde oluşturulan 90 farklı çeşmeden bidonlarla su doldurmak isteyenler Değirmenönü, Cumalıkızık ve Hamamlıkızık mahalleleri boyunca uzun araç kuyruğu oluşturdu. Kaynağını Uludağ'ın eteklerinden alan içme suyundan almak isteyenler, yaklaşık 1 saat sıra bekledi. Sabah saatlerinde başlayan su kuyruğu, saatlerce sürdü. Ramazan ayının gelmesi ve 3 gün sokağa çıkma yasağı öncesi su ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar, 20 litrelik su bidonlarını 2,5 lira karşılığında doldurdu. Uludağ'ın eteklerinden gelen sudan doldurmak isteyenlerin oluşturduğu kuyruk drone ile havadan görüntülendi.<br>'SUYUN FİYATI BURADA ÇOK UYGUN'<br>Su doldurmak için 1 saat sıra beklediğini belirten Ramazan Demirtaş, "Hem ramazan hem de sokağa çıkma yasağı öncesi su doldurmaya geldik. Suyun fiyatı burada çok uygun. Aslında dün gelmiştim. Dün minibüs duraklarına kadar kuyruk vardı. 2 saat beklemek zorunda kalacaktım. Bugün erken saatte geldim" dedi.FOTOĞRAF DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Huzeyfe ÖZDEMİR-Muammer İRTEM<br>2020-04-30 12:43:27<br>

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