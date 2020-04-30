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Annesinden kalan miras yüzünden babasına kızdı, ATM'lere çekiçle saldırdı

DHA

Mehmet İNANDerya EVREN/BURSA, (DHA)BURSA'da, Nurcan Taş (41) babasıyla yaşadığı miras tartışmasının ardından eline aldığı çekiçle ATM'lere saldırdı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi Olay, dün saat 21.00 sıralarında Osmangazi İlçesi Altıparmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Nurcan Taş, babası ile ölen annesinden kalan miras nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Taş, eline aldığı çekiçle evden çıkıp, Altıparmak Caddesi üzerinde bulunan ATM'lere saldırdı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sinir krizi...

Annesinden kalan miras yüzünden babasına kızdı, ATM'lere çekiçle saldırdı

<br>Mehmet İNANDerya EVREN/BURSA, (DHA)BURSA'da, Nurcan Taş (41) babasıyla yaşadığı miras tartışmasının ardından eline aldığı çekiçle ATM'lere saldırdı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi<br>Olay, dün saat 21.00 sıralarında Osmangazi İlçesi Altıparmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Nurcan Taş, babası ile ölen annesinden kalan miras nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Taş, eline aldığı çekiçle evden çıkıp, Altıparmak Caddesi üzerinde bulunan ATM'lere saldırdı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sinir krizi geçiren kadını, sakinleştiremeyince sağlık ekiplerinden yardım istedi. Sağlık görevlilerinin sakinleştirici iğne yaptıkları Nurcan Taş, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.<br>Polis ekipleri kullanılamaz hale gelen 8 ATM'de inceleme yaptı. Soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN/Derya EVREN<br>2020-04-30 13:49:44<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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