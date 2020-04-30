Balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı

<br>Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 2 yaşındaki Ömer N., ikinci kattaki evlerinin balkonundan düşerek yaralandı.<br>Olay, öğle saatlerinde İnegöl ilçesi Huzur Mahallesi 16. Sokak'ta bulunan 2 katlı binada yaşandı. İkinci kattaki evlerinin balkonunda oynayan 2 yaşındaki Ömer N., korkuluklara tırmandı. Korkulukların üzerine çıkan çocuk, yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü. Yaralanan çocuk, gelen 112 Acil Servis ambulansı ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ<br>2020-04-30 14:23:58<br>
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