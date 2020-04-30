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Karacabey’de bu yıl 1,3 milyon ton domates hasat edilecek Türkiye’nin domates üretim merkezi Karacabey’de yeni sezondan beklenti yüksek

İHA

Türkiye'nin salçalık domates üretiminin yüzde 40'lık ihtiyacını karşılayan Karacabey'de, yılın ilk domates ekimi gerçekleştirildi. Tarlada çiftçi ve tarım işçileriyle buluşan Belediye Başkanı Ali Özkan, bu yıl 1,3 milyon ton domates hasat edilmesinin beklendiğini belirterek, "Yaşanan krizde tarım daha da önemli hale geldi. Karacabey'de yetişen salçalık domatesin kalitesini, Türkiye'nin hiçbir yerinde yakalamak mümkün değil. Bu domateslerimiz ilçemizde bulunan salça fabrikalarında işlenerek hem ülkemizdeki hem de yurt dışındaki tüketicilere hitap edecek" dedi.

Karacabey’de bu yıl 1,3 milyon ton domates hasat edilecek Türkiye’nin domates üretim merkezi Karacabey’de yeni sezondan beklenti yüksek

Türkiye’nin salçalık domates üretiminin yüzde 40’lık ihtiyacını karşılayan Karacabey’de, yılın ilk domates ekimi gerçekleştirildi. Tarlada çiftçi ve tarım işçileriyle buluşan Belediye Başkanı Ali Özkan, bu yıl 1,3 milyon ton domates hasat edilmesinin beklendiğini belirterek, “Yaşanan krizde tarım daha da önemli hale geldi. Karacabey’de yetişen salçalık domatesin kalitesini, Türkiye’nin hiçbir yerinde yakalamak mümkün değil. Bu domateslerimiz ilçemizde bulunan salça fabrikalarında işlenerek hem ülkemizdeki hem de yurt dışındaki tüketicilere hitap edecek” dedi.
Verimli tarım arazileri ve bereketli toprakları ile Türkiye’nin en önemli üretim merkezlerinden biri olan Karacabey’de, yılın ilk domates ekimi gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Ali Özkan yaptığı ziyaretle, 2020 sezonunun ilk domates ekimini gerçekleştiren çiftçi ve tarım işçileriyle bir araya geldi. Tarlada ekim sırasında tarım işçileriyle de görüşen Özkan, “Tarım ve hayvancılığın başkenti olarak değerlendirilen Karacabey’de, bugün itibariyle salçalık domates ekimleri başlamıştır. Bu sezonun Karacabey’deki ve Türkiye’deki tüm çiftçilere hayırlara vesile olmasını, Cenabı Allah’tan niyaz ediyoruz. Salçalık domateste çok iddialı bir ilçeyiz. Türkiye’nin salçalık domates üretiminin yaklaşık yüzde 40’ı Karacabey’de gerçekleştirilmektedir. Bunda o kadar iddialıyız ki Karacabey’de yetişen salçalık domatesin kalitesini, Türkiye’nin hiçbir yerinde yakalamak mümkün değil. Bu domateslerimiz de ilçemizde bulunan salça fabrikalarında işlenerek hem ülkemizdeki hem de yurtdışındaki tüketicilere hitap edecek” dedi.
Bu yıl, yaklaşık 100 bin dekarlık bir alanda ekim yapılmasını beklediklerini belirten Özkan, "Bu da 1,3 milyon ton salçalık domatese tekabül etmektedir. Dünyada korona virüs ile bir mücadele gerçekleşiyor. Tarım bu anlamda da stratejik bir sektör. Bu kriz ile daha da önemli hale geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çiftçilerden istirhamı, ‘hiçbir arazinin boş bırakılmaması, 1 metrekare toprağın bile ekilmedik halde bulunmaması’ olmuştu. Karacabeyli üreticilerimiz zaten bilinçli ve teknolojiyi son aşamasında kullanan çiftçilerimiz. En güzel şekilde üstlerine düşen vazifeyi gerçekleştiriyorlar. İnşallah fiyatların da bu yıl olumlu olmasını bekliyoruz. Sanayici ve üretici arasında sözleşmeli ekim yapılmakta. Bunun yanında, açık piyasaya eken arkadaşlarımız da var. Ama biz genel manada iyi olacağını düşünüyoruz. Bir kez daha bu sezonumuzun Karacabeyli üreticilere, sanayicilere ve Türk tarımına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Çiftçi Hakan Pullu ise, “2020 yılının domates ekimleri, bugün itibariyle bölgemizde başladı. Bu bölgedeki üreticilerimize ‘hayırlı olsun’ diyorum. Domates, bu bölgenin en ağırlıklı ekilen ürünü. Bu sene de ekim ayı, yine daha önceki senelerdeki gibi domates ağırlıklı olacak. Hayırlı bir sezon olmasını diliyoruz. Başkanımız bizi yalnız bırakmadı bugün, kendisine destekleri için teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

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