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BURSA'DA YANGIN, DUMANLAR  GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI-1

DHA

Bursa'nın Gürsu ilçesinde Ağaköy'de bir soğuk hava deposunda yangın çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangın kontrol altına alınamadı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor. GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİBURSA (DHA)  DHA-Gündem Türkiye-Bursa 2020-04-30 15:57:26

BURSA'DA YANGIN, DUMANLAR  GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI-1

<br>Bursa'nın Gürsu ilçesinde Ağaköy'de bir soğuk hava deposunda yangın çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangın kontrol altına alınamadı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor. GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİBURSA (DHA)<br> DHA-Gündem Türkiye-Bursa <br>2020-04-30 15:57:26<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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