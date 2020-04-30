"Beni cesur ve güçlü yetiştirdin"

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<br>Bursa'nın Gürsu ilçesinde Ağaköy'de bir soğuk hava deposunda yangın çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangın kontrol altına alınamadı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor. GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİBURSA (DHA)<br> DHA-Gündem Türkiye-Bursa <br>2020-04-30 15:57:26<br>

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