Bursa'da soğuk hava depoları yanıyor(1)

<br>Huzeyfe ÖZDEMİRMuammer İRTEMDerya EVRENMehmet İNAN/BURSA, (DHA) BURSA'da soğuk hava deposunda yangın çıktı. 3 soğuk hava deposuna da sıçrayan yangını, itfaiye ekiplerinin kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.<br>Bursa'nın Gürsu ilçesine bağlı Ağaköy Mahallesi'nde bulunan soğuk hava deposunda, saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çevredeki soğuk hava depolarına da sıçradı. 4 soğuk hava deposundan alevler yükselirken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken yükselen dumanlar kentin dört bir yanından görülüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Huzeyfe ÖZDEMİR, Muammer İRTEM, Derya EVREN, Mehmet İNAN<br>2020-04-30 16:39:31<br>
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