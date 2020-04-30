Osmangazi Belediyesi, pazar yerlerinde tedbiri elden bırakmıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Osmangazi Belediyesi, pazar yerlerinde tedbiri elden bırakmıyor

İHA

Osmangazi Belediyesi, pazar yerlerinde tedbiri elden bırakmıyor

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 3 günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde pazar yerlerindeki denetimlerini arttırdı. Yoğunluğa fırsat vermeyen ekipler, esnaf ve vatandaşlara maske ve eldiven dağıtmanın yanı sıra, sık sık anonslarla da ikaz etti.
Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşların güvenli bir ortamda alışveriş yapabilmesi için gerekli önlemleri alan Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçenin farklı noktalarında kurulan pazarların girişlerinde vatandaşların ateşini ölçtü. Vatandaşlar ise zabıta ekipleri tarafından pazar yerlerinin giriş ve çıkışlarına yerleştirilen el dezenfektanları ile sık sık ellerini dezenfekte etti. Bunun yanı sıra maske dağıtan zabıta ekipleri, sosyal mesafeye dikkat çekerek tezgahlar arasında 3 metre boşluk olması konusunda esnafı uyardı. Ekiplerin bu uygulaması, vatandaş tarafından büyük takdir gördü. Ekipler, sık sık da ikazlarla sosyal mesafe kuralına uyulmasını istedi.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, sokağa çıkma yasağı sürecinde vatandaşların mağdur olmaması için tüm tedbirleri üst seviyeye çıkarttıklarını söyledi. Dündar, “Yasağa saatler kala ilçemizin farklı noktalarında pazarlarımız kuruldu. Zabıta ekiplerimiz de vatandaşlarımızın sağlıklı alışveriş yapabilmesi adına gerekli önlemleri aldı. Hemşehrilerimiz hiç endişe etmesin. İnşallah, en yakın zamanda sağlıklı günlerimize geri döneceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mudanya Belediyesinden 4 bin 166 aileye ramazan paketi
YEREL HABERLER Mudanya Belediyesinden 4 bin 166 aileye ramazan ...
(Görüntülü) Soğuk hava deposunda yangın-6
YEREL HABERLER (Görüntülü) Soğuk hava deposunda yangın-6
(Görüntülü) Soğuk hava deposunda yangın - HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE - 1
YEREL HABERLER (Görüntülü) Soğuk hava deposunda yangın - HAVADAN ...
Evden eğitime Türkyılmaz desteği
YEREL HABERLER Evden eğitime Türkyılmaz desteği
Bursa'da soğuk hava depoları yanıyor(1)
YEREL HABERLER Bursa'da soğuk hava depoları yanıyor(1)
(Görüntülü) Soğuk hava deposunda yangın-5
YEREL HABERLER (Görüntülü) Soğuk hava deposunda yangın-5
Kumar baskınında polisten kaçan çift, duşakabinde yakalandı
YEREL HABERLER Kumar baskınında polisten kaçan çift, duşakabinde ...
(Görüntülü) Soğuk hava deposunda yangın-4
YEREL HABERLER (Görüntülü) Soğuk hava deposunda yangın-4
(Görüntülü) Soğuk hava deposunda yangın-3
YEREL HABERLER (Görüntülü) Soğuk hava deposunda yangın-3
(Görüntülü) Soğuk hava deposunda yangın-2
YEREL HABERLER (Görüntülü) Soğuk hava deposunda yangın-2
Nilüfer Belediyesi’nden sağlık çalışanlarına otel tahsisi
YEREL HABERLER Nilüfer Belediyesi’nden sağlık çalışanlarına otel ...
(Görüntülü) Soğuk hava deposunda yangın
YEREL HABERLER (Görüntülü) Soğuk hava deposunda yangın
Bursa'da soğuk hava deposunda yangın
YEREL HABERLER Bursa'da soğuk hava deposunda yangın
BURSA'DA YANGIN, DUMANLAR  GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI-1
YEREL HABERLER BURSA'DA YANGIN, DUMANLAR  GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI-1
Vatandaşlar alışveriş telaşında
YEREL HABERLER Vatandaşlar alışveriş telaşında
Birinci kattan aşağı düştü
YEREL HABERLER Birinci kattan aşağı düştü
İnegöl yaban mersininin merkezi olacak
YEREL HABERLER İnegöl yaban mersininin merkezi olacak
Karacabey’de bu yıl 1,3 milyon ton domates hasat edilecek Türkiye’nin domates üretim merkezi Karacabey’de yeni sezondan beklenti yüksek
YEREL HABERLER Karacabey’de bu yıl 1,3 milyon ton domates hasat ...
Kumarhanede korona virüsten korkmadılar, polisten korkup banyoya böyle saklandılar Bursa'da kumarhane baskını, 2 kişi banyoda 1 kişi dolapta çıktı, o anlar kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Kumarhanede korona virüsten korkmadılar, polisten ...
Kadın sürücü, çarptığı yaralı kadının başında ağladı
YEREL HABERLER Kadın sürücü, çarptığı yaralı kadının başında ağladı
Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Aktaş: "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"
YEREL HABERLER Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Aktaş: ...
Mustafakemalpaşa Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine ...
Küçük çocuğun yaşadığı dehşet kamerada 3 yaşındaki çocuk alev alan otomobilde mahsur kalıp ağır yaralandı Otomobilin camını yangın söndürme tüpü ile kırıp kurtardılar O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Küçük çocuğun yaşadığı dehşet kamerada 3 yaşındaki ...
Bursa'da sonu görünmeyen su kuyruğu Sabahtan iftara, iftardan sahura kadar sürüyor Oruca rağmen güneşin altında saatlerce bekliyorlar Bursa'da kısıtlama öncesi ucuz suya akın eden vatandaşlar kilometrelerce su kuyruğu oluşturdu
YEREL HABERLER Bursa'da sonu görünmeyen su kuyruğu Sabahtan iftara, ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X