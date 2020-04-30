İftar yemeğini başkan elleriyle dağıttı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İftar yemeğini başkan elleriyle dağıttı

İHA

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Elmasbahçeler'de kurulan iftar çadırında kazanların başına gelerek vatandaşlara yemek dağıttı. Zabıta ekiplerinin kontrolünde gerçekleşen dağıtımda vatandaşlar, yemekleri kaplarına doldurarak evlerine götürdü.

İftar yemeğini başkan elleriyle dağıttı

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Elmasbahçeler'de kurulan iftar çadırında kazanların başına gelerek vatandaşlara yemek dağıttı. Zabıta ekiplerinin kontrolünde gerçekleşen dağıtımda vatandaşlar, yemekleri kaplarına doldurarak evlerine götürdü.

Osmangazi Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağının olmadığı günlerde 5 farklı noktada vatandaşa sıcak iftarlık veriyor. Ramazan ayı boyunca her akşam yaklaşık bin kişinin yemek aldığı Elmasbahçeler Mahallesi'nde çadırı ziyaret eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, vatandaşlara elleriyle iftar yemeği dağıttı. Zabıta ekipleri, yemek kuyruğunda yoğunluk oluşmaması için vatandaşları yemek sırasına tek tek aldı. Bone, eldiven ve maskesiyle kazanların başına geçen Dündar, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından dolayı vatandaş ile gönül sofralarında buluştuklarını belirtti.

Sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde her gün 4 çeşit yemeği 3 bin kişiyle buluşturduklarını söyleyen Başkan Dündar, "Bu yıl, korona virüs salgını münasebetiyle tüm dünya farklı bir yaşama büründü. Sosyal ve ekonomik yaşamımız yeniden şekillenmiş oldu. Dolayısıyla yardımlaşma ve dayanışmanın en yoğun olduğu Ramazan ayını da geçtiğimiz yıllara göre daha farklı yaşamaya başladık. Ekiplerimiz ile kapı kapı gezerek, vatandaşımıza erzak yardımı yapıyoruz. Bunun yanı sıra sokağa çıkma yasağının olmadığı günlerde, 5 farklı noktada 3 bin kişiye sıcak iftarlık dağıtıyoruz. Yemeklerimiz, özel hijyenik paketler ya da isteğe göre vatandaşın getirdiği tencerelere koyuluyor" dedi.

Sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde ise Vefa Sosyal Destek Grubu'nun ihtiyaç sahiplerine sıcak yemeklerini evlerine kadar götürdüğünü kaydeden Dündar, "Bu zorlu süreçte ihtiyaç sahibi, ailesi karantina altında olan çocuklarımızı ve yaşlılarımızı yalnız bırakmamaya özen gösteriyoruz. Ekiplerimizin daha önce tespit edip belirlediği ailelerimize Ramazan'ın ilk gününden itibaren sıcak iftarlık götürüyoruz. İnşallah, bir an önce bu süreçten kurtulur ve normal hayata döneriz. Bu durumu toplum olarak aşacağımıza inanıyorum. Vatandaşlarımızın kurallara uyması bizleri oldukça mutlu ediyor. Allah, tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Hemşehrilerimiz evlerinde kalsın. Belediye olarak her zaman yanlarındayız" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da karantinaya alınan 127 Türk için moral etkinliği
YEREL HABERLER Bursa'da karantinaya alınan 127 Türk için moral ...
Kırsal mahallelere maske desteği sürüyor
YEREL HABERLER Kırsal mahallelere maske desteği sürüyor
Belediyeden muhtarlara maske desteği sürüyor
YEREL HABERLER Belediyeden muhtarlara maske desteği sürüyor
Korona virüs su ürünlerini vurdu, ihracat yüzde 17 geriledi İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Sezer: "Su ürünleri özellikle Avrupa ve Amerika’ya giden ürünler olup, pandemiden en çok etkilenen ürünler olmuştur" "Şubat ayı ve Mart ayı ihracat düşüşü, yaklaşık yüzde 17 gibi ciddi bir orandır" "İhracatta lojistik, pandemiden en çok etkilenen bir diğer konu. Hava veya karayolu ile dış pazarlara ulaşım şansı azaldı" "Her şey devletten bekleniyor ama süper marketler, toptancı perakendeci taşın altına elini koymalı"
YEREL HABERLER Korona virüs su ürünlerini vurdu, ihracat yüzde 17 ...
Korkmaz: "Durmak yok çalışmaya devam"
YEREL HABERLER Korkmaz: "Durmak yok çalışmaya devam"
Bursa'da, soğuk hava depolarında yangın (2)
YEREL HABERLER Bursa'da, soğuk hava depolarında yangın (2)
(Görüntülü) Soğuk hava deposunda yangın - HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE - 2
YEREL HABERLER (Görüntülü) Soğuk hava deposunda yangın - HAVADAN ...
Işık: "Bizi kucaklayan doğanın kıymetini biliyoruz"
YEREL HABERLER Işık: "Bizi kucaklayan doğanın kıymetini biliyoruz"
Bursa'da soğuk hava deposundaki yangın kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Bursa'da soğuk hava deposundaki yangın kontrol altına ...
Karacabey Genç Fenerbahçeliler 1907 pide dağıttı
YEREL HABERLER Karacabey Genç Fenerbahçeliler 1907 pide dağıttı
Bursa'da, soğuk hava depoları yanıyor/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Bursa'da, soğuk hava depoları yanıyor/ Ek fotoğraflar
Başkan Tanır, işçileri unutmadı
YEREL HABERLER Başkan Tanır, işçileri unutmadı
Osmangazi Belediyesi, pazar yerlerinde tedbiri elden bırakmıyor
YEREL HABERLER Osmangazi Belediyesi, pazar yerlerinde tedbiri elden ...
Mudanya Belediyesinden 4 bin 166 aileye ramazan paketi
YEREL HABERLER Mudanya Belediyesinden 4 bin 166 aileye ramazan ...
(Görüntülü) Soğuk hava deposunda yangın-6
YEREL HABERLER (Görüntülü) Soğuk hava deposunda yangın-6
(Görüntülü) Soğuk hava deposunda yangın - HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE - 1
YEREL HABERLER (Görüntülü) Soğuk hava deposunda yangın - HAVADAN ...
Evden eğitime Türkyılmaz desteği
YEREL HABERLER Evden eğitime Türkyılmaz desteği
Bursa'da soğuk hava depoları yanıyor(1)
YEREL HABERLER Bursa'da soğuk hava depoları yanıyor(1)
(Görüntülü) Soğuk hava deposunda yangın-5
YEREL HABERLER (Görüntülü) Soğuk hava deposunda yangın-5
Kumar baskınında polisten kaçan çift, duşakabinde yakalandı
YEREL HABERLER Kumar baskınında polisten kaçan çift, duşakabinde ...
(Görüntülü) Soğuk hava deposunda yangın-4
YEREL HABERLER (Görüntülü) Soğuk hava deposunda yangın-4
(Görüntülü) Soğuk hava deposunda yangın-3
YEREL HABERLER (Görüntülü) Soğuk hava deposunda yangın-3
(Görüntülü) Soğuk hava deposunda yangın-2
YEREL HABERLER (Görüntülü) Soğuk hava deposunda yangın-2
Nilüfer Belediyesi’nden sağlık çalışanlarına otel tahsisi
YEREL HABERLER Nilüfer Belediyesi’nden sağlık çalışanlarına otel ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X