İftar yemeğini başkan elleriyle dağıttı

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Elmasbahçeler'de kurulan iftar çadırında kazanların başına gelerek vatandaşlara yemek dağıttı. Zabıta ekiplerinin kontrolünde gerçekleşen dağıtımda vatandaşlar, yemekleri kaplarına doldurarak evlerine götürdü.



Osmangazi Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağının olmadığı günlerde 5 farklı noktada vatandaşa sıcak iftarlık veriyor. Ramazan ayı boyunca her akşam yaklaşık bin kişinin yemek aldığı Elmasbahçeler Mahallesi'nde çadırı ziyaret eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, vatandaşlara elleriyle iftar yemeği dağıttı. Zabıta ekipleri, yemek kuyruğunda yoğunluk oluşmaması için vatandaşları yemek sırasına tek tek aldı. Bone, eldiven ve maskesiyle kazanların başına geçen Dündar, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından dolayı vatandaş ile gönül sofralarında buluştuklarını belirtti.



Sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde her gün 4 çeşit yemeği 3 bin kişiyle buluşturduklarını söyleyen Başkan Dündar, "Bu yıl, korona virüs salgını münasebetiyle tüm dünya farklı bir yaşama büründü. Sosyal ve ekonomik yaşamımız yeniden şekillenmiş oldu. Dolayısıyla yardımlaşma ve dayanışmanın en yoğun olduğu Ramazan ayını da geçtiğimiz yıllara göre daha farklı yaşamaya başladık. Ekiplerimiz ile kapı kapı gezerek, vatandaşımıza erzak yardımı yapıyoruz. Bunun yanı sıra sokağa çıkma yasağının olmadığı günlerde, 5 farklı noktada 3 bin kişiye sıcak iftarlık dağıtıyoruz. Yemeklerimiz, özel hijyenik paketler ya da isteğe göre vatandaşın getirdiği tencerelere koyuluyor" dedi.



Sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde ise Vefa Sosyal Destek Grubu'nun ihtiyaç sahiplerine sıcak yemeklerini evlerine kadar götürdüğünü kaydeden Dündar, "Bu zorlu süreçte ihtiyaç sahibi, ailesi karantina altında olan çocuklarımızı ve yaşlılarımızı yalnız bırakmamaya özen gösteriyoruz. Ekiplerimizin daha önce tespit edip belirlediği ailelerimize Ramazan'ın ilk gününden itibaren sıcak iftarlık götürüyoruz. İnşallah, bir an önce bu süreçten kurtulur ve normal hayata döneriz. Bu durumu toplum olarak aşacağımıza inanıyorum. Vatandaşlarımızın kurallara uyması bizleri oldukça mutlu ediyor. Allah, tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Hemşehrilerimiz evlerinde kalsın. Belediye olarak her zaman yanlarındayız" diye konuştu.

