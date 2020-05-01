Bursa'da 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı

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Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından Bursa'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsle (Covid19) mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta geçerli olacak olan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bugün 00.00 itibariyle başladı. Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte Bursa'nın meydan ve caddeleri sessizliğe döndü.

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