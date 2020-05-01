(Özel) Korona virüs karavan satışlarını patlattı 200 bin liralık karavanlar peynir ekmek gibi satılıyor Vatandaşlar bu yaz tatillerini otel yerine karavanda yapacak

Korona virüs karavana olan ilgiyi arttırdı. Karavan üreticisi taleplere yetişemiyor.

Tüm dünyayı etkilediği gibi ülkemizi de etkisi altına alan korona virüs karavana olan talebi arttırdı. Bursa'da karavan üretimi yapan firmanın talepleri yüzde 300 arttı. Türkiye ve dünyanın birçok ülkesine siparişler artınca karavan üreticisi tam kapasite çalışmaya başladı. Karavanlar 80 ila 200 bin lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor. Korona virüs salgınından sonra kendini izole etmek isteyen vatandaşlar karavana büyük talep gösteriyor. Ayrıca bu yaz tatillerini Ege ve Akdeniz kıyısında geçirecek vatandaşlar kalabalık otel yerine karavanla tatil yapmayı planlıyor. Hal böyle olunca karavancılar da gelen aşırı talebe yetişmek için var gücüyle çalışıyor. Karavan üreticilerinin tek sıkıntısı ise Özel Tüketim Vergisi.

Sıfırdan 5 yaşına kadar karavan araçları otomobil sınıfına döndüğünden otomobillerde ödenen ÖTV uygulanıyor. Bu da araçların fiyatını yüzde 160 arttırıyor. Sıfır karavanlar 300 bin liraya bitecekken yüzde 160 ÖTV uygulandığı için bu rakam 800 bin liraya çıkıyor. Hal böyle olunca karavan üreticileri de 5 yaşından büyük araçları karavan yapmak zorunda kalıyor. Firmalar, piyasada 5 yaşının üzerinde karavan yapacak araç bulmakta zorluk çekiyor. Bu durum ülkenin yurt dışına karavan ihracatına da engel oluyor. Karavan üreticileri yetkililerin bu duruma bir çözüm bulmasını talep ediyor.

Bursa'da karavan üreten firmanın genel müdürü Hüseyin Taşkın, "2013 yılından itibaren karavan üretimi yapmaktayız. Korona virüsle birlikte siparişlerde büyük bir artış oldu. Şu anda sektörde yüzde 300 artış var. İnsanlar bu süreçte kendini izole etmek istiyor. Ayrıca bu yaz tatilini Ege ve Akdeniz kıyılarında geçirecek olan vatandaşlar kalabalık mekanlarda tatil yapmaktan kaçmak için karavanı tercih ediyor. Karavanlarımız kendi elektriğini kendi üretiyor. Hiçbir şeye ihtiyacı yok ve kendi kendine yetiyor. Son günlerde yurt içi ve yurt dışından yoğun talep alıyoruz. Karavan araçları istenilen malzemeye göre 80 bin ila 200 bin lira arasında imal ediliyor. Karavan alacak parası olmayanlar için kiralama seçeneği de mevcut. İsteyen günlük 500 ila 850 lira arasında değişen fiyatlarla karavan kiralayabiliyor" dedi.

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