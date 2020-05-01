(Özel) Her gün 'alem' yaparak genç kalıyor 72'lik ihtiyar delikanlı genç kalmasını aleme borçlu

Türkiye'deki 15 alem ustasından biri olan 72 yaşındaki Ayhan Savut, her gün cami alemi yaparak yaşıtlarına taş çıkartıyor.

Bursa'da yaşayan Ayhan Savut (72), dede mesleği olan alemciliği 50 yıldır yapıyor. Bakırdan yaptığı alemleri tamamen el işçiliğiyle yapan 72'lik usta dinç ve genç görüntüsüyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Görenlerin 72 yaşında olduğuna inanmadığı usta, genç ve dinç kalmasını her gün düzenli çalışmaya borçlu olduğunu söylüyor. 72’lik ustanın yaptığı alemler Türkiye ve dünyadaki camileri süslüyor. Ayhan Usta, büyüklüğüne göre 7 hafta ve 15 günde bitirdiği cami alemlerini 3 bin ile 15 bin lira arasında değişen fiyatlarla satıyor.

Dedesinin mesleğini devam ettirdiğini ifade eden Ayhan Savut, "Bu meslek dedemden kalma. Dedem kaymakammış, mesleğini bırakıp babasının mesleğini devam ettirmiş, babam da dedemin mesleğini devam ettirmiş, şimdi bu mesleği ben devam ettiriyorum. Benden sonra bu mesleği yapacak kimse yok. Yaşım 72 ancak 50 yıldır bu mesleği aşkla yapıyorum. Dünyadaki birçok ülkedeki cami alemlerini ben yaptım. Türkiye’de ise binlerce camiye alem yaptım. Genç ve sağlıklı kalmamı çalışmaya borçluyum, kaç yaşındasın diye soranlara 72 deyince inanamıyorlar" dedi.

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